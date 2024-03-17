“ضبطيها بسرعة ودلعي أولادك” تردد قناة كراميش الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات بإشارة قوية

قناة كراميش تعتبر واحدة من أنجح قنوات الأطفال الموجودة على الساحة والتي تستعرض عبر شاشتها محتوى ترفيهي يتميز عن غيره بالذوق العالي والجمال والاختلاف عن غيرها، كما تهتم القناة بتقديم محتوى إيجابي للأطفال في الفئات العمرية المختلفة واستطاعت القناة في وقت قصير من تحقيق شهرة واسعة منذ انطلاقها، وهذا يجعل المشاهدين في كل مكان لمعرفة التردد الجديد الخاص بالقناة حتى يتابع صغارهم كل برامج الفناة المميزة والمختلفة، وفي هذا التقرير سوف نوافيكم تردد القناة فتابعونا.

تردد قناة كراميش للأطفال

بالرغم من وجود الكثير من قنوات الأطفال على الساحة إلا أن قناة كراميش من أشهر وأنجح تلك القنوات، والتي تقو بعرض محتواها على مدار اليوم دون توقف ولا انقطاع، محتواها يتنوع بين الأغاني الترفيهية والبرامج والمسلسلات الكرتونية الخاصة بالطفل، وتتميز القناة بتقديم محتوى تربوي وتعليمي خاص بالأطفال، كما أنها دولا كبير في تعلم الأطفال الأخلاق الحميدة عن طريق محتواها الرائع.

تردد قناة كراميش على النايل سات

خلال الفترة الأخيرة قامت قناة كراميش بتحديث ترددها على النايل سات وهذا لتقديم محتوى بجودة عالية ومتابعتها من أي مكان بالوطن العربي دون تشويش ولا انقطاع، والتردد الخاص بالقناة هو:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11429.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة كراميش على العرب سات

التردد: 11390.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أهم أغاني قناة كراميش

تقدم قناة كراميش مجموعة متميزة من الأغاني الترفيهية الرائعة والمحبوبة من الجميع، وتلك الأغاني تتمثل في التالي: