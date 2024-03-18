اعرف هتاخد زيت اد إيه//التموين في إبريل كام ؟ مقررات الزيت والسكر في الشهر الجاي كام {هتعملي الكحك في البيت}

التموين في إبريل كام ؟ سؤال يتراود كثيرا على ألسنة المستفيدين من منظومة الدعم التمويني في مصر، حيث يبحث الجميع عن نصيب الفرد الواحد في البطاقة التموينية خلال شهر أبريل القادم، متمنيين وجود زيادات أو إضافات على الدعم خلال شهر رمضان المبارك، لذلك نتعرف معا عن موعد صرف السلع في شهر أبريل ونصيب الفرد الواحد.

التموين في إبريل كام ؟

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية سابقا بتحديد نصيب الفرد الواحد في بطاقة التموين، أي أنه يحصل كل فرد على السلع الغذائية الأساسية التي يحصل عليها كل شهر، وحتى الآن لا توجد إضافات جديدة كنوع من أنواع الدعم في الشهر المبارك، ويأتي نصيب الفرد وفقا لدخله الشهري وممتلكاته وعدد أفراد أسرته كما يلي.

يحصل الفرد الواحد على زجاجة زيت خليط 800 ملل على أن يكون الحد الأقصى 4 عبوات للبطاقة الواحدة.

نصيب الفرد في بطاقة التموين 1 كيلو من السكر ويكون الحد الأقصى لكمية السكر في البطاقة الواحدة 6 كيلو سكر.

أما عن نصيب الفرد من الأرز أو المكرونة فيكون كيلو فقط في حالة عدد الأفراد في البطاقة الواحدة أقل من 4 أشخاص.

في حالة تسجيل أكثر من 4 أفراد في البطاقة يمكن لكل فرد الحصول على 2 كيلو أرز.

موعد صرف تموين شهر أبريل

تبدأ جميع المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف مقررات شهر أبريل القادم، يوم السبت الموافق الأول من أبريل والذي يوافق العاشر من شهر رمضان المبارك، وأكدت أن الموعد ثابت ولا نية لتبكير أو تأخير الموعد ويستمر صرف السلع حتى نهاية شهر أبريل، وتقوم المنافذ باستقبال المواطنين من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساءا يوميا، هذا وسوف يتم إمداد المنافذ بكافة حصص المستفيدين قبل بداية الصرف وتأتي أسعار السلع الغذائية في التموين كما يلي.