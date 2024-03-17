” الأن سكن مجانا ” الضمان الاجتماعي المطور تعلن عن سكن مجاني لهذة الفئات.. طريقة التقديم والشروط المطلوبة

‏الضمان الاجتماعي يحدد مجموعة من الفئات للحصول على سكن مجاني، الضمان الاجتماعي المطور هو واحد من أشهر أشكال الدعم المقدمة من المملكة العربية السعودية لجميع الأشخاص من الطبقة الفقيرة ومحدودي الدخل أيضا يساعد هذا الدعم الكثير من المواطنين في المملكة على العيش حياة كريمة بدون أي معاناة حتى يتم تحقيق التوازن بين جميع المواطنين في المملكة ولذلك يتساءل الكثير عن طريقة التقديم والشروط المطلوبة في الضمان الاجتماعي المطور للحصول على السكن.

‏سكن مجاني للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

‏قامت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع برنامج الضمان الاجتماعي المطور حتى يتم توفير سكن مجاني لجميع المستفيدين من برنامج الدعم.

وذلك حتى يتم تحقيق التوازن وتوفير السكن لجميع الأشخاص الذين لا يمتلكون سكن ويعانون من الكثير من المشاكل بسبب هذا الأمر ولا يشعرون بالاطمئنان والسكينة.

‏خطوات التقديم للحصول على سكن مجاني في الضمان الاجتماعي

‏لكي يتم الحصول على سكن مجاني لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور لابد أن يتم تطبيق الخطوات التالية:

‏الدخول على منصة سكني .

‏يتم القيام بتسجيل الدخول عن طريق ادخال جميع البيانات المسجلة على الموقع من الاسم ورقم الهاتف ورقم الهوية الشخصية وكافة التفاصيل المطلوبة.

‏يتم الضغط على الايقونة الخاصة بدعم سكن مجاني.

‏وبعد إرسال الطلب بعد مراجعته من خلال الجهات المختصة يتم إرسال الرد على طلبك عن طريق البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف وتكون الرسالة إما بالقبول أو بالرفض.

‏شروط الحصول على دعم سكن مجاني

‏قامت وزارة الإسكان بوضع مجموعة من الشروط للتقديم على دعم السكن المجاني، وهي: