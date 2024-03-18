هتاخد أكواد فري.. أعرف احدث اكواد فرى فاير ماكس مارس 2024 جوائز وأسلحة مطورة.. في ثواني هيكون حسابك بالآلاف جرب بنفسك
اكواد فرى فاير ماكس المجانية الجديدة 2024
يبحث الكثير من محبي لعبة فرى فاير ماكس عن أكواد مجانية حيث ان اللعبة لها الكثير من العشاق المحبين للالعاب الخاصة بالفنون القتالية وتساعد الاكواد على الفوز بالعديد من المزايا من الجوائز و الأسلحة المتطورة التي يمكن من خلالها اجتياز المراحل الخاصة باللعبة واليوم نستعرض معكم احدث اكواد فرى فاير ماكس لشهر مارس 2024 في السطور القادمة فتابعونا.
اكواد فرى فاير ماكس المجانية الجديدة 2024
أن الأكواد المجانية هي فرصة عظيمة أمام اللاعبين في لعبة فاير ماكس ان يحصلوا على الامتيازات الخاصة باللعبة وكذلك المعدات والادوات والأسلحة المطلوبة التي تساعدهم في الأدوار القتالية واجتياز مراحل اللعبة المختلفة ومن أهم الاكواد التي يمكن من خلالها الحصول على المعدات ومن هذه الأكواد ما يلي:
- كود FY4TGBRNF39KIUYD.
- كود FHNSJUA11RQ2FDCV، FI8GUYHGBNKI8U73، F5DCV3B4N5JIG8U7.
- وتتوافر بعض الأكواد الفعالة وهي F80JEU5YFH6GBDNE، FY6STWRFG4585AR4.
- ويمكن الأستعانة بتلك الأكواد FF2BN8VINCDRK5OT، FUHRN31YRHYNM9KI، F7YTGE45NNTJKIGUJ.
احدث اكواد فرى فاير ماكس مارس 2024 جوائز وأسلحة متطورة
هناك بعض الأكواد الجديدة الغير مستعملة والتي يمكن تفعيلها في لعبة فاير ماكس وهي كالتالي:
|الكود
|عدد الجواهر
|GF1164XNJYUPVV
|50
|AQWDVRWFVTEFL
|200
|TY9M2GF14FGKRR
|100
|WEDSDFRESSDAWI
|500
|KJHFDKJDGFKJHDSG
|80
|NVNIKJSGVNIKRKJN
|30
|DSFSDVEFVXSVVVS
|60
|D9VERG5DFGDRFGB
|50
ما هي شروط استبدال اكواد فرى فاير ماكس الجديدة؟
حتى تتمكن من استبدال اكواد فرى فاير ماكس الجديدة فإن هناك مجموعة من الشروط الواجب توفرها للحصول على أي أكواد جديدة تخص اللعبة وهذه الشروط كالتالي:
- أولا التوجه إلى الموقع الألكترونيّ الرسمي الخاص بالأكواد وهو Garena Free Fire وذلك لتتمكن من الحصول على الأكواد الجديدة.
- بعد الدخول الى الموقع ستقوم بنسخ الكود الذي تريده ومن ثم ستقوم بلصقه في الخانة المخصصة له.
- يجب ألا تكون الأكواد أقل من 12 رقم وذلك بشرط أن تكون الأكواد كبيرة.
- قبل نسخ الكود ستتأكد في البداية بأنه فعال وأن صلاحيتها غير منتهية.
- واخيرا سيكون عليك ربط حسابك الخاص بتطبيق الفيس بوك أو تطبيق جوجل مع الموقع لتتمكن من أستبدال الأكواد.