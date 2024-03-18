هتاخد أكواد فري.. أعرف احدث اكواد فرى فاير ماكس مارس 2024 جوائز وأسلحة مطورة.. في ثواني هيكون حسابك بالآلاف جرب بنفسك

يبحث الكثير من محبي لعبة فرى فاير ماكس عن أكواد مجانية حيث ان اللعبة لها الكثير من العشاق المحبين للالعاب الخاصة بالفنون القتالية وتساعد الاكواد على الفوز بالعديد من المزايا من الجوائز و الأسلحة المتطورة التي يمكن من خلالها اجتياز المراحل الخاصة باللعبة واليوم نستعرض معكم احدث اكواد فرى فاير ماكس لشهر مارس 2024 في السطور القادمة فتابعونا.

اكواد فرى فاير ماكس المجانية الجديدة 2024

أن الأكواد المجانية هي فرصة عظيمة أمام اللاعبين في لعبة فاير ماكس ان يحصلوا على الامتيازات الخاصة باللعبة وكذلك المعدات والادوات والأسلحة المطلوبة التي تساعدهم في الأدوار القتالية واجتياز مراحل اللعبة المختلفة ومن أهم الاكواد التي يمكن من خلالها الحصول على المعدات ومن هذه الأكواد ما يلي:

كود FY4TGBRNF39KIUYD.

كود FHNSJUA11RQ2FDCV، FI8GUYHGBNKI8U73، F5DCV3B4N5JIG8U7.

وتتوافر بعض الأكواد الفعالة وهي F80JEU5YFH6GBDNE، FY6STWRFG4585AR4.

ويمكن الأستعانة بتلك الأكواد FF2BN8VINCDRK5OT، FUHRN31YRHYNM9KI، F7YTGE45NNTJKIGUJ.

احدث اكواد فرى فاير ماكس مارس 2024 جوائز وأسلحة متطورة

هناك بعض الأكواد الجديدة الغير مستعملة والتي يمكن تفعيلها في لعبة فاير ماكس وهي كالتالي:

الكود عدد الجواهر GF1164XNJYUPVV 50 AQWDVRWFVTEFL 200 TY9M2GF14FGKRR 100 WEDSDFRESSDAWI 500 KJHFDKJDGFKJHDSG 80 NVNIKJSGVNIKRKJN 30 DSFSDVEFVXSVVVS 60 D9VERG5DFGDRFGB 50

ما هي شروط استبدال اكواد فرى فاير ماكس الجديدة؟

حتى تتمكن من استبدال اكواد فرى فاير ماكس الجديدة فإن هناك مجموعة من الشروط الواجب توفرها للحصول على أي أكواد جديدة تخص اللعبة وهذه الشروط كالتالي: