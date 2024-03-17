لعشاق الأفلام.. إليكم تردد قناة ميكس هوليوود على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

إليكم تردد قناة ميكس هوليود الجديد على النايل سات، حيث أصبحت هذه القناة المفضلة لدى الجماهير في الوطن العربي، بفضل مجموعتها المتنوعة والرائعة من الأفلام الأجنبية التي تقدمها، والتي تضم مجموعة متنوعة من الأفلام بطولة نجوم كبار، مما جعلها تلبي أذواق مختلفة من المشاهدين وتجذب انتباههم، وبالرغم من إطلاق القناة منذ مدة ليست ببعيدة، إلا أنها تمكنت بسرعة من منافسة القنوات التقليدية المعروفة بعرض الأفلام الأجنبية، وفي هذا المقال سنقدم لكم تردد قناة ميكس هوليوود إضافة للمحة عنها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة ميكس هوليوود ومحتواها وبرامجها

تعتبر “ميكس هوليود” أول قناة مصرية متخصصة في عرض الأفلام الأجنبية، وتبث من مصر، ولكن يمكن للجمهور متابعتها في جميع أنحاء العالم العربي بجودة عالية وإشارة قوية دون تشويش أو انقطاع، وعلى الرغم من حداثتها، إلا أن القناة حققت نجاحاً كبيراً في وقت قصير، وأصبحت تنافس بقوة القنوات المعروفة التي تقدم محتوى مماثل من الأفلام الأجنبية بفضل تنوع محتواها الفريد، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأفلام، بما في ذلك أفلام الرعب، والكوميديا، والخيال، والاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك، تعرض القناة أفلام المصارعة والحركة لنجوم عالميين، وقد لاقت هذه الأفلام ترحيباً كبيراً من الجمهور في مصر والعالم العربي، ومن الجوانب المميزة لقناة “ميكس هوليوود” أنها تستمع وتستجيب باستمرار لآراء وتعليقات الجمهور، حيث تعرض الأفلام التي يطلبها الجمهور بشكل مستمر.

تردد قناة ميكس هوليوود الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد القناة مؤخراً، ولكن يمكن لمتابعي القناة مشاهدة بث قناة ميكس هوليوود وأفلامها المنوعة على التردد التالي:

التردد: 11785

اتجاه الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 4\3

معدل الترميز: 27500

وييذكر أنه من الممكن العثور على قناة ميكس هوليوود تحت اسم “Mix Hollywood” في قائمة القنوات.