رابط تسجيل الاعتكاف بالمسجد الحرام 2024 .. أهم الشروط والضوابط

أعلنت الهيئة المسؤولة عن المسجد الحرام والمسجد النبوي عن فتح باب تسجيل الاعتكاف بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من رمضان المبارك، بدءًا من يوم الأحد، الموافق لـ 17 مارس 2024، وهو يصادف 7 رمضان 1445هـ، التسجيل متاح للراغبين حتى الوصول للحد الأقصى المسموح به من المعتكفين.

رابط تسجيل الاعتكاف بالمسجد الحرام 2024

أعلنت الهيئة المعنية بشؤون الحرمين الشريفين أن استقبال طلبات تسجيل الاعتكاف لرمضان 2024 بالمسجد الحرام سيكون عبر الرابط الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة، ويمكن للمهتمين تقديم طلباتهم باتباع الإجراءات التالية:

زيارة الرابط الخاص بتسجيل الاعتكاف الموفر من قبل الهيئة.

تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني.

الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

النقر على خيار “طلب تسجيل الاعتكاف بالمسجد الحرام”.

ملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة مثل صورة الهوية وغيرها.

إرسال الطلب عبر الضغط على الزر المخصص لذلك.

بعد الإرسال، ستظهر شاشة تحتوي على رقم طلب الاعتكاف، والذي يمكن طباعته لاحقًا.

شروط تسجيل الاعتكاف بالمسجد الحرام 2024

شروط الاعتكاف في المسجد الحرام لعام 2024 التي حددتها الهيئة هي كالتالي:

يُشترط أن يكون عمر المتقدم للاعتكاف لا يقل عن 18 سنة.

الفترة المسموح بها للاعتكاف تبدأ من 20 رمضان 1445هـ وتستمر حتى انتهاء صلاة العشاء ليلة عيد الفطر.

يتوجب على المعتكفين الالتزام بجميع القوانين والتوجيهات الخاصة بالمسجد الحرام.

ضوابط الاعتكاف بالمسجد الحرام

بوابة الحرمين الشريفين أعلنت عبر موقعها الإلكتروني مجموعة من الضوابط والإرشادات الهامة لضمان تنظيم سليم لفترة الاعتكاف بالمسجد الحرام، وتشمل هذه الضوابط:

يُطلب من المعتكفين استخدام أبواب محددة لإدخال أمتعتهم، وهي الأبواب رقم 59، 75، و81، الواقعة في الجهات الشمالية والجنوبية من المسجد.

يجب الامتناع عن جلب الأطعمة، والاقتصار على الأغراض الشخصية المسموح بها فقط داخل مناطق الاعتكاف، وتشمل: