“اضحك من قبلك” تردد قناة توم وجيري الجديد Tom And Jerry على النايل سات والاستمتاع بمغامرات القط والفار الكوميدية

تعتبر قناة توم وجيري واحدة من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي والتي تمتلك جمهور كبير عريق للغاية، والتي تمكنت في فترة قصيرة من تحقيق النجاح الباهر بفضل محتواها الشيق وممتع للغاية وهادف وفريد من نوعه أيضاً، حيث تقدم عبر شاشتها مجموعة شيقة وممتعة للغاية من البرامج وأفلام الكارتون الشيقة جداً وكرتون توم وجيري المضحك للغاية، وهذا ما يجعلها القناة المفضلة بالنسبة للأطفال في الفئات العمرية المختلفة والأمهات، حيث أن كل أن تحرص في توفير محتوى هادف يستفيد منه الطفل في تعلم الكثير من الأشياء وتطوير المهارات الإبداعية وتوسيع خيالاتهم.

تردد قناة توم وجيري على النايل سات

توفر قناة توم وجيري لكل الأطفال افلام كارتون وبرامج وأغاني ترفيهية ممتعة على مدار اليوم دون توقف ولا انقطاع، وهذا ما يميزها عن غيرها من القنوات المنافسة لها، ويمكن الاستمتاع بكل ما تقدمه القناة عبر شاشتها من خلال ضبط ترددها على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم، وبيانات التردد على النايل سات كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة توم وجيري على العرب سات

يمكن أيضاً استقبال قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات من أي مكان بالوطن العربي والترددهو:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مميزات قناة توم وجيري