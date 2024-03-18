جاوب واكسب مليون ونصف ريال.. حل سؤال المشاهدين الحلقة 7 من مسابقة طائر السعيدة رمضان 2024

تعتبر مسابقة طائر السعيدة رمضان 2024 من اكثر المسابقات شعبية وشهرة، حيث أصبحت واحدة من أفضل وأكثر المسابقات شهرة التي تعرض خلال شهر رمضان المبارك لذا ينتظر الجمهور الإجابات على الأسئلة ومعرفة الفائز، ويمكن المشاركة في هذه المسابقة بسهولة تامة وسوف نتعرف على كيفية الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة من خلال هذه المقالة، كما سنذكر أيضاً أهم الجوائز التي تقدم في المسابقة ومميزاتها الرئيسية.

حل سؤال المشاهدين الحلقة 7 من مسابقة طائر السعيدة

سؤال الحلقة السابعة من مسابقة طائر السعيدة الشكل الآتي:

شاعر وكاتب وملحن يعد رائد الأغنية اللحجية الحديثة ومن أعماله المعروفة “المصدر المفيد في غناء لحج الجديد”، من هو؟

وجاءت الخيارات كالتالي: محمد محسن عطروش، فيصل علوي، أحمد فضل العبدلي القمندان.

الإجابة هي:

أحمد فضل العبدلي القمندان.

خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة رمضان 2024

يمكنك التسجيل في مسابقة طائر السعيدة للموسم السادس في رمضان 2024 عن طريق زيارة الموقع الرسمي للمسابقة واتباع الخطوات التالية:

أولا الدخول على رابط مسابقة طائر السعيدة من هنا.

عند الدخول ستجد أمامك سؤال حول حلقة اليوم، وثلاثة خيارات للاختيار، اختر الإجابة الصحيحة من بين هذه الخيارات.

بعد ذلك قم بتسجيل اسم المستخدم رباعي وكذلك رقم الهاتف.

ثم حدد المحافظة.

بعد ذلك أضغط على زر الأشتراك.

واخيرا عند الإجابة على السؤال بشكل صحيح تدخل في السحب على الجوائز تلقائيًا.

شروط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة رمضان 2024

هناك عدة شروط يجب توفرها للفوز في مسابقة الطائر السعيد وسنتعرف عليها فيما يلي:

يجب أن يكون عمر المتقدم أكبر من 18 عام.

كذلك يجب أن يمتلك المتقدم هاتف.

إحدى الشروط الرئيسية لمسابقة الطائر السعيدة هي أن يجب على المشترك أن يكون قادراً على الإجابة على جميع الأسئلة الثقافية بشكل صحيح.

مميزات برنامج مسابقة طائر السعيدة رمضان 2024

هذا البرنامج يحتوي على عدة مميزات متنوعة سنتعرف عليها في السطور التالية: