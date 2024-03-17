استعد للتحدي مع ريم عبد الله.. أرقام الاشتراك في برنامج درايش 2024 جوائز تصل لـ 3 مليون ريال

برنامج درايش يعتبر واحد من أبرز برامج المسابقات التلفزيونية التي نالت شهرة كبيرة و إعجاب المشاهدين في الوطن العربي، انطلق البرنامج لأول مرة خلال شهر رمضان المبارك في عام 2024، يتم عرضه على قناة السعودية يقدم البرنامج مجموعة متنوعة من الفقرات الجذابة التي تحتوي على معلومات سياحية قيمة، وتقدمه الفنان ريم عبد الله في أول تجربة إعلامية لها بالتعاون مع الإعلامي سعيد صالح، يتميز هذا البرنامج بنمط ثقافي وتراثي يهدف إلى زيادة المعرفة حول المملكة العربية السعودية وتاريخها، ويقدم جوائز نقدية قيمة للمشاركين، وفيما يلي سنحدد جدول عرض البرنامج وأرقام الاتصال للمشتركين من الدول العربية، وفي الأسطر القادمة سوف نتناول معكم التفاصيل الخاصة بالبرنامج، يرجي متابعتنا.

أرقام الاشتراك في برنامج درايش 2024

بإمكانك التسجيل في برنامج “درايش” عن طريق الاتصال بالأرقام المخصصة لكل بلد، وعند الإجابة الصحيحة على الأسئلة الموجهة للمشتركين على الهواء مباشرة، يمكن أن تكون أحد الفائزين في الحلقة، تجدر الإشارة إلى أن أرقام الاشتراك مدرجة أدناه:

موعد عرض برنامج درايش

من المتوقع عرض برنامج “درايش” يومياً خلال شهر رمضان المبارك على قناة السعودية في تمام الساعة 12:00 صباحًا، وفق الجدول الزمني التالي:

هو أول برنامج سياحي من هذا النوع في المملكة العربية السعودية.

يقدم البرنامج اختبارات عبر الإنترنت للمشاهدين يتعلق بثقافة وتاريخ المملكة العربية السعودية وتراثها الغني من خلال مجموعة متنوعة من الأسئلة التفاعلية.

يوفر هذا البرنامج العديد من الجوائز القيمة للمشتركين.

جوائز برنامج درايش

يقدم برنامج درايش جوائز نقدية قيمة للمشاركين، وتختلف قيمتها حسب نوع المسابقة والأسئلة المطروحة، وتتراوح قيمة الجوائز كما يلي: