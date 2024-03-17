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نزليها لأولادك.. تردد قناة وناسة أطفال الجديد 2024 على القمرين الصناعي النايل سات وعرب سات
قناه وناسه للأطفال من افضل القنوات التي تقدم برامج الأطفال المميزة لذلك تعد من اهم القنوات التي يحبها الكبير والصغير لذا دائما يبحث عن ترددها الجديد الخاص بها، يتمكن الجميع من تنزيلها علي شاشات التلفاز دون الحاجة لدفع أي رسوم مالية إطلاقا، تبث أناشيدها وأغانيها المميزة التي نالت إعجاب العديد من الصغار لأنهم لم يروا مثلها في القنوات الأخري الخاصة بالأطفال، من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم الترددات التي تبث من خلالها عبر الأقمار الصناعية الأتية النايل سات، العرب سات في السطور القادمة تابعونا.
قناة وناسه عبر ترددها الجديد النايل سات
- معامل الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصويب خطأ القناه: 6/5.
- تردد القناه: 11470.
- معامل ترميز القناه: 27500.
- القمر الصناعي: النايل سات.
أحدث تردد قناه وناسه عبر العرب سات
- التردد الخاص بقناه وناسه: 11270.
- معدل ترميز القناه: 27500.
- القمر الصناعي الذي يبث قناه وناسه: العرب سات.
- استقطاب القناه: أفقي.
اهم مميزات التي تحتوي عنها قناه وناسه
- تقدم محتوي تعليمي ومتنوع يلبي احتياجات الأطفال في كافة المراحل العمرية من 3 سنوات حتي 14 عام.
- دائما تساعد علي تنمية مهارات الأطفال من خلال الأنشطة التي تقدمها عبر برامجها.
- تعمل علي اكتساب مهارات مختلفة، كما تعمل علي زرع القيم الدينية والأخلاقية بطريقة بسيطة وجذابة يحبها الصغار، لا يرهبوا منها.
- تعرض برامجها علي مدار اليوم دون انقطاع بسبب فواصل إعلانيه تمل منها الأطفال مثل ما نري في معظم قنوات الأطفال.
- يتمكن العديد من متابعيها تحميل القناه عبر جهاز الريسفر الخاص به دون دفع أي رسوم مالية.