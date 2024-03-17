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اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عموم محافظات العراق
يريد العديد من المواطنين العراقيين عن البحث حول معرفة أسماء المشمولين من قبل الرعاية الاجتماعية في العراق للوجبة الأخيرة،حيث صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انه مازال جاري فرز أسماء المستفيدين في الرعاية الاجتماعية وعقب الانتهاء من الفرز سيتم الإعلان علي الفور لذا من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم الشروط اللازمة للتقديم علي الوجبة الأخيرة فى الرعاية الاجتماعية، أيضا كيفية الاستعلام عن المواطنين اللذين تم قبولهم في الرعاية الاجتماعية في الطور التالية انتظرنا.
أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة
- يجب الولوج إلي منصة مظلتي الإلكترونية.
- قم بالنقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- ثم انقر علي زر التحديد الخاص بالوجبة الأخيرة.
- يتطلب منك إدخال كافة البيانات الأتية، الاسم، رقم الهوية الوطنية، المحافظة التابع لها.
- قم بالضغط علي خانه البحث.
- سيتم علي الفور إظهار النتيجة التي تتعلق بهذا الاسم، قم بالنقر علي زر الحفظ.
الشروط الأساسية من اجل قبول الطلب في الرعاية الاجتماعية
- يجب علي المتقدم أن لا يقل عمرة عن 18 عام، لا يزيد عن 60 سنه بالنسبة للرجال.
- كما يشترط علي النساء المتقدمين أن لا يقل أعمارهم عن 15 عام ولا يتجاوز عمر 55 عام.
- يجب علي المتقدم أن لا يكون صاحب مال أو عقار بثمن باهظ الثمن.
- يشترط علي المتقدم أن يكون من الفئات محدودي الدخل الشهري، بحيث لا يتجاوز الدخل الشهري له عن الحدا لأدني المصرح به من قبل الرعاية الاجتماعية.
- يشترط علي المتقدم أن يكون عراقي الجنسية، مقيم بالأراضي العراقية دوما.