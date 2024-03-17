“الوزارة توضح” موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 لجميع موظفي القطاع الحكومي في الدولة بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، أعلنت وزارة المالية في مصر عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 مع الزيادة الجديدة المقرر صرفها لجميع موظفي الدولة بداية من شهر مارس الجاري، وذلك استنادًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، ومن خلال السطور القادمة من هذا المقال سنقوم بعرض كل ما يخص الموعد وتفاصيل الزيادة الجديدة للمرتبات.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

وفرت وزارة المالية المصرية تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 حيثُ سيتم صرف الرواتب لجميع الموظفين في القطاعات الحكومية المختلفة بداية من يوم الخميس 21 مارس (الموافق 11 رمضان) وتستمر عملية الصرف حتى يوم 27 مارس (الموافق 17 رمضان) باستثناء أيام العطلة الأسبوعية (الجمعة والسبت)، وسيتم صرف الرواتب من فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي بالإضافة إلى مكاتب البريد المصري.

آخر أخبار زيادة المرتبات الجديدة

بقراره الخاص بتحديد قواعد زيادة المرتبات وتعيين كيفية حساب العلاوة الدورية والحوافز الإضافية، جاء وزير المالية الدكتور محمد معيط ليعلن عن قرار رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٤، الذي يتعلق بصرف مرتبات شهر مارس للموظفين الحكوميين، والذي يشمل الزيادات الجديدة التي أمر بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار الحزمة الاجتماعية الاستثنائية الأخيرة، كما صدر قانون تعجيل العلاوات الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحوافز الإضافية، وأصدرت وزارة المالية بيانًا يوضح القواعد التنفيذية التي أقرها وزير المالية لصرف العلاوات الدورية والخاصة والحوافز الإضافية.

جدول زيادة مرتبات شهر مارس 2024

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة المالية قيمة الزيادة الجديدة للموظفين على كافة الدرجات الحكومية وذلك بعد الزيادة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لتكون على النحو الآتي:-