الراتب هينزل امتا؟.. موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر أبريل 2024 وطريقة الاستعلام

أوضحت الوزارة أن الزيادة المعلنة مخصصة لمن يتقاضون رواتب أقل من مليون دينار عراقي، وذلك في إطار جهود الحكومة لضمان حياة كريمة للفئات ذات الدخل المحدود بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد، ويبحث العديد من المواطنين في العراق عن تاريخ صرف رواتب المتقاعدين لعام 2024 بعد الموافقة على زيادة جديدة، حيث يستفيد العديد من العراقيين من هذه الرواتب في ظل ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة، دعونا نتعرف على موعد صرف هذه الرواتب والعديد من التفاصيل في الفقرات التالية، لذا يرجي متابعتنا.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر أبريل 2024

سيتم صرف رواتب المتقاعدين في العراق بشكل شهري في عام 2024، وبالضبط في اليوم الأول من كل شهر عبر البنوك المعتمدة، يمكنك الآن الاطلاع على جدول رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024، بعد إعلان وزارة المالية زيادتها مؤخرا، من المقرر صرف هذه الرواتب في الأول من شهر أبريل القادم، وفقا للقرار الذي تم اتخاذه سابقا من قبل الوزارة.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العراق 2024

يمكن للأفراد الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024 عبر الإنترنت، حسبما أعلنت وزارة المالية العراقية، دون الحاجة للذهاب إلى مراكز الخدمة، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

في البداية عليك الدخول علي موقع وزارة المالية العراقية.

ثم النقر علي خانة المتقاعدين.

ثم بتسجيل الدخول باستخدام الاسم وكلمة المرور.

ثم النقر علي خانة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024.

ثم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح، ومن ثم انقر على كلمة “استعلام”.

ستكون النتيجة لتقاعد الموظف من زيادة الرواتب.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024

نتناول معكم رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024 بزيادة قدرها 100 ألف دينار على الراتب الحالي للمستحقين، وذلك بناءً على الشروط المحددة، حيث ستكون قيمة الرواتب التي ستصرف وفقا للبيانات التالية

تم رفع راتب التقاعد من 400 ألف دينار إلى 550 ألف دينار.

تم زيادة الراتب التقاعدي من 350 ألف دينار إلى 500 ألف دينار.

تم رفع الراتب القادم من 625 ألف دينار إلى 725 ألف دينار.

تم رفع الراتب التقاعدي من 850 ألف دينار إلى 950 ألف دينار.

شروط الحصول على زيادة راتب التقاعد

تم وضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المواطن العراقي من أجل الحصول على راتب التقاعد، وتشمل ما يلي:

أولاً أن يكون دخله أقل من مليون دينار عراقي، ويجب أن يكون مقيمًا داخل حدود العراق بشكل دائم.

كما يجب أن يكون المتقاعد عراقي الجنسية.

كذلك يجب ألا يقل سن المتقدم عن 60 عامًا.

زيادة رواتب المتقاعدين 2024

أعلنت وزارة المالية العراقية سابقًا عن زيادة بقيمة 100 ألف دينار عراقي في رواتب المتقاعدين الذين يتقاضون راتبًا يصل إلى مليون دينار أو أقل، بينما لا يمكن للمتقاعدين الذين يتقاضون رواتب تفوق مليون دينار الاستفادة من هذه الزيادة.