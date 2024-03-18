“فرصة ذهبية في شهر رمضان” طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 للفوز بجائزة 2 كيلو ذهب أو 100 ألف دولار

تقدم مسابقة الحلم العديد من الجوائز العملاقة على مدار سنوات، حيث عملت على تحقيق آمال وطموحات الكثير من الشباب العربي، وتشهد مسابقة الحلم لعام 2024 اهتمامًا متزايدًا من قبل الجمهور العربي، حيث يبحث الكثيرون عن الخطوات اللازمة للتسجيل والمشاركة في هذه المسابقة، إذ تُعرف مسابقة الحلم بأنها بوابة أمل للعديد من الأشخاص في الدول العربية، حيث تمنحهم الفرصة لتجسيد أحلامهم وتحويلها إلى حقيقة ملموسة، ويتمكن المشاركون من خلال الاشتراك في المسابقة من خلال الدخول في سحوبات دورية يُقدمها القائمون على مسابقة الحلم، وتتضمن هذه السحوبات العديد من الجوائز المالية الكبيرة والمتنوعة، مما يزيد من فرصهم في الفوز وتحقيق أهدافهم المنشودة.

جوائز مسابقة الحلم خلال شهر رمضان

في هذا الشهر المبارك تُقدم مسابقة الحلم فرصة استثنائية للتسجيل بدون أي تكاليف، حيث يمكن للراغبين في المشاركة إرسال رسالة نصية إلى الرقم الذي تم تعيينه خصيصًا لكل دولة، أو يمكنهم تنزيل التطبيق الرسمي لمسابقة الحلم من متجر جوجل بلاي أو من آب ستور، حيث طرحت مسابقة الحلم جوائز عملاقة هذا الشهر، فمن المقرر أن يتم إجراء سحب جديد على 2 كليو ذهب، وذلك يوم 21 من شهر مارس الجاري.

هذا بالإضافة إلى سحب آخر الشهر، حيث تعقد مسابقة الحلم سحبا جديدا على 100 ألف دولار يوم يوم الخميس من نهاية كل شهر، كما تُمنح الجائزة العملاقة مع نهاية العام، وهي الجائزة التي تُقدر بمليون دولار، وهي الجائزة التي يرغب الكثير من المشتركين أن تكون من نصيبهم، فلا شك أنها حلم أغلب متابعي برنامج الحلم، ولكنها تُعقد مرتين فقط كل عام، مرة في منتصف العام في شهر يونيو، ومرة أخرى مع نهاية العام في أواخر شهر ديسمبر، ولكن يُمكن الآن الاشتراك في المسابقة والدخول على سحب 2 كيلو ذهب إضافة إلى 100 ألف دولار خلال هذا الشهر.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

للراغبين في المشاركة بمسابقة الحلم لعام 2024، يمكنكم التسجيل باتباع الإرشادات الواضحة والمنظمة أدناه:

أولا قم بالبحث عن رقم مسابقة الحلم المخصص لبلدك.

ثم بعد ذلك أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “dream” إلى الرقم المخصص للبلد الذي تُقيم فيه حاليا.

وبعدها تريث قليلا وانتظر حتى تصلك رسالة التأكيد التي تؤكد تسجيلك في المسابقة.

ثم أجب على الأسئلة التي تطرحها مسابقة الحلم بشكل صحيح.

وبذلك تكون قد دخلت رسميا في السحوبات التي تجريها مسابقة الحلم بشكل دوري.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

للاشتراك في مسابقة الحلم يجب على المتقدم أن يستوفي هذه الشروط: