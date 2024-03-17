خطوات التسجيل في المكرمة الملكية لشهر رمضان 2024 وموعدها

جهود الحكومة السعودية لدعم أبناء شعبها غير متناهية، وكان آخرها فتح باب التسجيل في المكرمة الملكية لشهر رمضان، وذلك بتوجيه وتكليف من خادم الحرمين الشريفين ” الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود”، وجاءت هذه المنحة تزامنًا مع دخول شهر رمضان من أجل مساعدة المواطنين أصحاب الدخل المحدود على تلبية احتياجاتهم المعيشية الضرورية وأيضًا مواجهة غلاء الأسعار.

موعد صرف المكرمة الملكية رمضان 2024

تبعًا لما صدر عن الملك سلمان بن عبد العزيز أن موعد صرف المكرمة الملكية لكافة المستفيدين هو يوم الأحد الموافق 17 مارس 2024، فعلى جميع المستفيدين متابعة حساباتهم البنكية حيث سيتم إيداع المبلغ فيها.

خطوات التسجيل في المكرمة الملكية لشهر رمضان

إذا كنت ترغب في الحصول على عون مالي يساعدك على تلبية مختلف احتياجاتك اليومية، فأسرع بـ التسجيل في المكرمة الملكية لشهر رمضان، وذلك عبر الخطوات الآتية:

الولوج إلى صفحة وزارة الموارد البشرية الرسمية.

ملء كافة البيانات المطلوبة، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، وذلك لاستكمال عملية التسجيل إلكترونيًا.

الذهاب إلى القسم الخاص بالمكرمة الملكية لشهر رمضان.

إدخال كل من رقم السجل المدني ورقم بطاقة الهوية الوطنية.

الضغط على ” إرسال الطلب”.

وبذلك يتم تقديم طلبك، ولا بد من الانتظار دقائق حتى عرض كافة الخاصة بالطلب، مع عرض إذا كان تم الموافقة على الطلب أم تم رفضه.

شروط التسجيل في المكرمة الملكية لشهر رمضان

سعت الحكومة السعودية لضمان وصول الدعم المالي لمستحقيه وبالتالي توفير حياة كريمة لهم، ولذلك قامت بوضع شروط التقديم في المكرمة الملكية، وتمثلت فيما يلي: