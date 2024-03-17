“مين أكل الاندومي يا أطفال” تردد قناة كراميش 2024 الجديد على نايل سات وعرب سات بجودة عالية وبدون تشويش

تردد قناة كراميش 2024، تُعد قناة كراميش واحدة من أبرز القنوات التي تقدم تجربة مميزة للأطفال حيث تتميز بعرض محتوى ترفيهي يتمتع بالسحر والإبداع بفضل تنوع برامجها وأغانيها الجميلة والمسلية، وتحظى القناة بشعبية هائلة بين الأطفال وأولياء أمورهم في جميع أنحاء الوطن العربي، حيث يتطلع أولياء الأمور دائماً إلى مواكبة الأحداث وتحديث التردد الخاص بالقناة لضمان عدم توقفها في أي وقت من الأوقات.

تردد قناة كراميش 2024 الجديد

يمكن تنزيل تردد قناة كراميش 2024 الجديد على القمر الصناعي نايل سات من خلال مجموعة من البيانات سنقدمها لكم في السطور القادمة، وذلك من أجل الاستمتاع بمشاهدة محتوى مميز وهادف للأطفال وذلك بأفضل جودة ممكنة للصوت والصورة، كالآتي:-

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

استقطاب: رأسي H.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: عالية الدقة HD.

في ظل سعي إدارة قناة كراميش بشكل دائم للتحديث والتطوير من القناة ولضمان استقبال جميع متابعيها بجودة عالية وبدون تشويش، وفيما يلي تفاصيل التردد للقناة على القمر الصناعي عرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11390.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: عالية الدقة HD.

أفضل الأناشيد في قناة كراميش 2024

قناة كراميش تتفانى في تقديم مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد الجميلة التي تنال إعجاب الصغار والكبار على حد سواء، حيث يتنوع المحتوى الخاص بالقناة فتقدم الأغاني الترفيهية وأيضاً العديد من الأغاني والأناشيد التعليمية مثل تعليم الحروف العربية والإنجليزية وكذلك تعليم أسماء الحيوانات والطيور والحواس وغيرها، ومن أبرز الأغاني:-