كيف ابحث عن اسمي في منصة مظلتي؟.. تحميل كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 pdf في جميع المحافظات العراقية

تحميل كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، نقدم لكم خطوات تحميل كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر زيارة منصة مظلتي الالكترونية التابعة لوزارة العمل العراقية، وقد اتاحت الوزارة لكافة المواطنين الذين تقدموا بطلبات امكانية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 فور الاعلان عنها في جميع المحافظات بشكل الكتروني بعد أن يعتمدها السيد الوزير بشكل رسمي، واليكم خطوات تنزيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بسهولة.

تحميل كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

وخلال دقائق يمكنك تحميل كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي التي سيتم رفع كشوف المستفيدين خلالها على مدار الايام القادمة، وحتى الآن لم تعلن وزارة العمل عن موعد الاعلان عن اسماء المقبولين بالوجبة السابعة التي طال انتظارها، نظرا لأن المبالغ المالية اللازمة للصرف جاري توفيرها بسبب ما يشهده العراق من اوضاع سيئة، واليكم طريقة الاستعلام عن كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024:

قم بزيارة منصة مظلتي.

قم بالضغط على برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية.

اختر كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

حدد اسم المحافظة القاطن بها.

قم بادخال اسم المتقدم ورقم الهوية الوطنية الخاصة به.

اضغط على كلمة “استعلام”.

قم بتحميل كشوف المشمولين على جهازك بصيغة pdf.

شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024 في العراق

للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024 يجب أن يكون المقدم متوفر به تلك الشروط: