“مُتـــاح هُنــــا“ رابط التسجيل في موقع فضاء التلميذ نتائج الامتحانات 2024 في تونس

يبحث الكثير من أولياء الامور و الطلبة فى الدولة التونسية عن كيفية الإستعلام عن النتيجة الخاصة بالطلاب مع قرب إنتهاء فترة الإمتحانات للعام الدراسى الحالى 2024، لذا قامت وزارة التربية والتعليم في تونس بعمل موقع إلكتروني خاص يعمل كبوابة رسمية للإعلان عن نتيجة الطلبة في جميع المراحل الدراسية، ونوضح فيما يلي كيفية التسجيل والشروط اللازمة لمعرفة نتيجة الطلبة في الامتحانات.

ما هو موقع فضاء التلميذ وما هي مميزاته؟

موقع فضاء التلميذ هو الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم في تونس و الذي تقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتائج جميع الامتحانات في مراحل الدراسيه المختلفة،

ويتميز الموقع بسهوله الإستخدام بالنسبة للطلبة و لأولياء الأمور، وسرعة الحصول على النتيجة فور التصديق عليها من قبل الوزارة بالاضافه إلى تقديمه لخدمات للطلبة وأولياء الأمور.

كيف يمكنك معرفه نتائج الإمتحانات على موقع فضاء التلميذ

أولا: الدخول على الموقع الرسمي لفضاء التلميذ.

ثانيا: الضغط على الرابط الخاص بنتائج الإمتحانات.

ثالثا: إختيار المرحلة الدراسية المطلوب معرفة النتيجة بها.

رابعا: لابد من إدخال رقم المعرف الخاص بالطالب وكلمه المرور الخاصة به، ثم الضغط على دخول،

خامسا: بعد ذلك سيقوم الموقع بإظهار النتيجة مباشرة.

شروط التسجيل في موقع فضاء التلميذ

يوجد عدة إشتراطات قامت بها وزارة التربية والتعليم حتى يتمكن الطالب من التسجيل في موقع فضاء التلميذ نوضحها فيما يلي: