ألف مبروووك لكل المعاشات.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة في شهر رمضان بالرقم القومي

صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي عن بشرى سارة لـ22 مليون بإجمالي 5.2 ملايين أسرة يتقاضون معاش تكافل وكرامة شهرياً، إذ قرر الرئيس زيادة المعاش 15% بتكلفة 5.5 مليار جنيه لكي تصبح الزيادة خلال سنة حوالي 55% من قيمة المعاش، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيزها.

معاش التكافل والكرامة 2024

تبعاً لوزارة التضامن الاجتماعي يتقاضى معاش تكافل وكرامة 22 مليون مواطن بمتوسط معاش شهري من 620 إلى 740 جنيه لكل أسرة، وتمدهم الوزارة أيضاً بالعديد من الخدمات المتميزة مثل مجانية التعليم والحق في الدعم الغذائي لكل الشرائح في المجتمع خصوصاً وأن المعاش يختلف من أسرة لأخرى.

الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة

لحساب جدول زيادة معاش تكافل وكرامة 2024 يضرب قيمة المعاش الشهري في 15% ثم جمع الناتج على أصل المعاش ليكون القيمة الناتجة هي إجمالي المعاش بعد الزيادة والتي سيتم صرفها مع معاش هذه الأيام من شهر مارس.

من يحصل على مبلغ 450 جنيه يصبح معاشه بعد الزيادة 517.5 جنيه.

من يحصل على مبلغ 480 جنيه يصبح معاشه بعد الزيادة 552 جنيه.

من يحصل على مبلغ مبلغ 500 جنيه يصبح معاشه بعد الزيادة 575 جنيه.

من يحصل على مبلغ 550 جنيه يصبح معاشه بعد الزيادة 632.5 جنيه.

من يحصل على مبلغ 580 جنيه يصبح معاشه بعد الزيادة 667 جنيه.

من يحصل على مبلغ 620 جنيه يصبح معاشه بعد الزيادة 713 جنيه.

من يحصل على مبلغ 650 جنيه يصبح معاشه بعد الزيادة 747.5 جنيه.

من يحصل على مبلغ 680 جنيه يصبح معاشه بعد الزيادة 782 جنيه.

من يحصل على مبلغ 700 جنيه يصبح معاشه بعد الزيادة 805 جنيه.

من يحصل على مبلغ 740 جنيه يصبح معاشه بعد الزيادة 851 جنيه.

من يحصل على مبلغ 770 جنيه يصبح معاشه بعد الزيادة 885.5 جنيه.

من يحصل على مبلغ 800 جنيه يصبح معاشه بعد الزيادة 920 جنيه.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالزيادة الجديدة في شهر رمضان

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن المواطنين يمكنهم الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي، وذلك قبل الحصول على الزيادة السنوية المقررة لهم اليوم، ويمكن إجراء هذا الاستعلام بخطوات سهلة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وفقًا للخطوات التالية: