وقتاش العطلة.. موعد العطلة الدراسية في الجزائر 2024

في الجزائر، يتم تحديد موعد بدء عطلة الربيع في عام 2024 في بداية كل عام دراسي، حيث تصدر وزارة التربية الوطنية جدولا زمنيا لإجازات الطلاب خلال السنة الدراسية، بالإضافة إلى ذلك، توفر الوزارة جميع المعلومات اللازمة حول العملية التعليمية، أصدرت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بيانًا خاصًا يُعلن فيه عن جميع الإجازات الرسمية، بما في ذلك عطلة الربيع في الجزائر لعام 2024، لجميع المراحل التعليمية من التعليم الابتدائي إلى التعليم الثانوي للعام الدراسي 2023/2024، لذا يتساءل الطلاب في الجزائر عن موعد عطلة الربيع لعام 2024، وسنوضح هذه المعلومات في الفقرات القادمة، تابعونا.

موعد العطلة الدراسية في الجزائر 2024

حسب المعلومات الواردة من الجزائر حول جدول إجازة الربيع في الجزائر لعام 2024، يتمتع الطلاب بثلاث إجازات رسمية، تشمل العطل المدرسية في الجزائر فصل الشتاء والربيع، وكل واحد يستمر لمدة خمسة عشر يوما وتوجد أيضًا عطلة الصيف التي تعتبر الأطول بمدة مفتوحة، والعطلة الإضافية هي عطلة الخريف التي تستمر لسبعة أيام فقط.

بدأت إجازة فصل الخريف في 31 أكتوبر وانتهت في 5 نوفمبر من العام نفسه.

وصلت فترة الاستراحة الشتوية التي بدأت في 21 ديسمبر عام 2023 واستمرت حتى 7 يناير عام 2024.

تبدأ إجازة الربيع لعام 2024 من 21 مارس وتنتهي في 7 أبريل من نفس العام.

كذلك عطلة الصيف: تبدأ في 4 يوليو 2024.

بمجرد انتهاء الاختبارات النهائية والأعمال الإدارية في جميع المؤسسات التعليمية، تعلن وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن بداية إجازة صيفية للموظفين الإداريين، العاملون في القطاع الإداري يتميزون بأنهم يحصلون على فترة الاستراحة السنوية في وقت لاحق من زملائهم في القطاعات الأخرى ، والتي عادة ما تستمر لشهر كامل.

موعد عطلة الربيع في الجزائر 2024

تم الإعلان من قبل وزارة التعليم أن عطلة الربيع في الجزائر لعام 2024 ستبدأ يوم الخميس 21 مارس، الموافق لليوم الحادي عشر من شهر رمضان في السنة الهجرية 1445، تنتهي العطلة يوم الأحد، الذي يوافق السابع من أبريل من العام نفسه، وهو الموافق الثامن والعشرين من شهر رمضان عام 1445 هجرية.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثالث 1445



قد حددت وزارة التربية مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 2023/2024 على النحو التالي:

تبدأ امتحانات طلاب المرحلة الابتدائية في يوم 26 مارس وتستمر حتى 30 مارس.

تبدأ امتحانات الصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي يوم 19 مايو وتنتهي في 3 و20 مايو.

بالنسبة لفصل الرابع الإعدادي، ستكون الامتحانات في الفترة بين 12 و16 مايو.

تبدأ اختبارات المرحلة الثانوية في 19 مايو وتستمر حتى 23 مايو.

العطلات الرسمية في الجزائر لعام 2024

إجازة الربيع في الجزائر ليست العطلة الرسمية الوحيدة التي يحصل عليها الطلاب، فهناك العديد من الإجازات الرسمية الأخرى مثل: