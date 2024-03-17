“جربها ومش هتندم”.. طريقة تحضير الزبادي في البيت بأسهل مكونات لوصفة لذيذة

يعتبر الزبادي وجبة خفيفة ومنعشة يفضلها الكثير من الأفراد، سواء كانوا أطفالاً أو بالغين، لما له من فوائد صحية عديدة وقدرته على توفير الراحة للمعدة، يُوصى بها خاصة خلال وجبة السحور في شهر رمضان لكونها غذاء خفيف يساعد على الشعور بالشبع والتقليل من الإحساس بالعطش والجوع أثناء الصيام، سنستعرض طريقة تحضير الزبادي في البيت بسهولة وفوائده الكبيرة.

مكونات الزبادي

لإعداد زبادي منزلي بنكهة وملمس مثاليين، يُفضل تحضير العناصر التالية:

ثلاث لترات من الحليب الغني بالدسم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي الطازج كمادة مبتدئة.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة لتكثيف القوام.

طريقة تحضير الزبادي في البيت

لتعلم طريقة تحضير الزبادي في البيت بقوام مثالي، يُرجى اتباع الإرشادات الآتية:

ابدأ بسكب الحليب في وعاء ودعه يغلي على نار هادئة.

يُفضل استخدام حليب طازج لضمان طعم ألذ وجودة أفضل.

اترك الحليب يبرد، ثم يُبرد مجددًا في الثلاجة لمدة يوم كامل.

هذه الخطوة ضرورية لتشكيل طبقة القشطة، مما يعزز من نكهة وقيمة الزبادي الغذائية.

أضف الزبادي الطازج إلى الحليب الدافئ مع التقليب الجيد، ويُمكن استخدام الخلاط لهذا الغرض.

إذا رغبت في زبادي بقوام أكثر كثافة، أضف الحليب المجفف كخطوة اختيارية.

صب الخليط في أكواب من الزجاج أو الفخار وضعها في صينية بها ماء دافئ.

سخّن الفرن مسبقًا إلى درجة حرارة 170 درجة مئوية لمدة 5 دقائق، ثم أطفئ الفرن وضع الأكواب بداخله لمدة 7 ساعات دون فتح الباب أو تشغيل الضوء.

بعد ذلك، نقل الزبادي إلى الثلاجة ليبرد لمدة لا تقل عن ساعتين للحصول على القوام المتماسك المطلوب.

فوائد الزبادي البلدي

الزبادي البلدي يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية التي تجعله إضافة قيمة للنظام الغذائي، ومن أهم هذه الفوائد:

يحتوي الزبادي البلدي على بكتيريا نافعة تساعد في تحسين الهضم والوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والانتفاخ.

الخصائص المضادة للبكتيريا في الزبادي البلدي تساهم في تعزيز الجهاز المناعي والحماية من العديد من الأمراض.

يعد مصدرًا غنيًا بالكالسيوم والفيتامين D، مما يجعله مفيدًا لصحة العظام والوقاية من هشاشة العظام.

يمكن للزبادي البلدي أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله خيارًا جيدًا لمرضى السكري.

يساعد في الشعور بالشبع وتقليل الشهية، مما يجعله مفيدًا في إدارة الوزن والحفاظ على رشاقة الجسم.

يمكن أن يساهم تناول الزبادي البلدي في خفض ضغط الدم العالي والحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يرتبط تناول الزبادي بتحسين الحالة المزاجية والصحة النفسية، بفضل تأثيره الإيجابي على صحة الأمعاء التي تعد مركزًا مهمًا لإنتاج الناقلات العصبية.