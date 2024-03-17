سوسو النعسانة.. تردد قناة كراميش للأطفال 2024 على الأقمار الصناعية شغالة 100%

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن تردد قناة كراميش للأطفال 2024، حيث تعد قناة كراميش واحدة من القنوات الفضائية للأطفال التي بدأت في عام 2009 في الأردن ولا تزال مستمرة حتى الآن، وتعتبر قناة كراميش واحدة من أقدم القنوات الفضائية للأطفال في العالم العربي وتحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال من جميع الأعمار بسبب برامجها ومسلسلاتها وأفلام الرسوم المتحركة، بالإضافة إلى الأناشيد التي يحبها الأطفال، لذا يبحث عنها العديد من الآباء والأمهات وعن طريقة الوصول إلى هذه القناة وتحميلها على التلفاز وسنوضح لك كيف يمكنك القيام بذلك في هذا المقال.

تردد قناة كراميش للأطفال 2024 على الأقمار الصناعية

يمكن للأباء والأمهات تحميل قناة كراميش للأطفال على القمر الصناعي النايل سات والاستمتاع بما تقدمه للأطفال من برامج ومنوعات هادفة عبر التردد الأتي:

القمر الصناعي النايل سات.

التردد الجديد 11430.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

طريقة تثبيت تردد قناة كراميش للأطفال 2024

وفيما يلي الخطوات الصحيحة لتثبيت قناة كراميش للأطفال على التلفاز:

أولا يجب نختار كلمة الاعدادات الموجودة في القائمة الرئيسية في جهاز التحكم .

ثم قم بعد ذلك باختيار التثبيت اليدوي .

ثم يتم كتابة التردد الجديد واستقطاب القناة ومعدل التشفير ومعامل تصحيح الأخطاء الذي تم ذكرها في الفقرة السابقة.

بعد ذلك قم بالضغط على كلمة حفظ .

بعد ثواني قليلة سوف تجد القناة على التلفاز .

أشهر الأغاني على تقدمها قناة كراميش للأطفال

تعرض قناة كراميش للأطفال مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال، وتشمل بعض الأغاني المعروفة التالية:

أغنية طلع الزين.

أغنية سوسو غلطت ياحرام.

أغنية بابا معصب.

أغنية ليلي تاهت بالغابة.

أغنية منتصف الليل أو أطفال ياحرام.

مميزات قناة كراميش للأطفال

تتمتع قناة كراميش للأطفال بالعديد من المزايا التي تجعلها وسيلة تعليمية فعالة، ومن بين هذه المزايا: