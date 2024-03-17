تكنولوجيا
“طريقة جهنمية محدش هيقولك عليها غيرى”.. طريقة فتح حسابين واتس اب على موبايل واحد .. بالخطوات+التفاصيل اعرفها دلوقتي في ثواني!!
تطبيق واتس آب يظل من بين أبرز وسائل التواصل الاجتماعي المنتشرة والمستخدمة عالمياً فهو يعتبر ركيزة أساسية في حياة العديد من الأفراد والأسر ومن المثير للاهتمام أن المالكين لهذا التطبيق قد أتاحوا ميزة فتح حسابين على نفس الجها وهذا ما يسهل على المستخدمين إدارة عدة حسابات بكل يسر وسهولة.
طريقة فتح حسابين واتس اب على موبايل واحد
لتحديث تطبيق واتس آب الخاص بك إلى أحدث إصدار متاح، قم باتباع الخطوات التالية:
- افتح متجر التطبيقات على جهازك الذكي (App Store لنظام iOS أو Google Play لنظام Android).
- ابحث عن تطبيق واتس آب في قائمة التطبيقات المثبتة على جهازك.
- إذا كانت هناك تحديثات متاحة، ستجد خيار تحديث بجانب اسم التطبيق.
- اضغط على هذا الخيار لتثبيت التحديث الجديد.
وبعد تحديث التطبيق بشكل سريع يمكنك إضافة حساب إضافي على تطبيق واتس آب باستخدام الخطوات التالية:
- افتح تطبيق واتس آب على جهازك.
- ثم انقر على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليسرى للشاشة لفتح قائمة الإعدادات.
- اختر الإعدادات من القائمة المنسدلة.
- ثم انقر على السهم الصغير بجوار اسم الحساب.
- وهنا اختر إضافة حساب من القائمة المنبثقة.
- أدخل رقم الهاتف الذي ترغب في إضافته لحسابك الإضافي.
- اتبع التعليمات للتحقق من رقم الهاتف الجديد عبر رمز التحقق الذي سيتم إرساله عبر رسالة نصية أو مكالمة هاتفية.