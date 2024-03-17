العتاولة الحلقة 7 خضر يحرق شقة نصار.. وعيسى الوزان بيحب «مي كساب» وخضر بيولع في شقة نصار

قبل سرد تفاصيل العتاولة الحلقة 7، فإن مسلسل “العتاولة” هو مسلسل مصري يدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، ويتميز سكانها بأسلوبهم الخاص في الكلام ولهجتهم المميزة، النجم أحمد السقا يجسد دور “نصار”، وهو بطل تراجيدي يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، كما يحاول نصار أن يحافظ على الإيجابية في جميع تعاملاته رغم الظروف الصعبة التي يواجهها، يحدث تغير في حياته مع تطور الأحداث.

أحداث العتاولة الحلقة 7

أحداث الحلقة السابعة من المسلسل تتضمن تدبير “سترة” والدة أحمد السقا زواج طليقته مي كساب من السبتي الذي يجسده أحمد كشك بهدف إشعال الغيرة في قلب السقا وإعادته لعصمته، في الوقت نفسه يقوم شقيقه خضر (طارق لطفي) بزيارة المعلم دخاخني وزوجته لفتح صفحة جديدة بينهما بعد الخلافات الكثيرة، لكنهما يرفضان ويهددانه بقتل ابن شقيقه نصار وشقيقته.

عندما يعلم نصار زواج عائشة (مي كساب) طليقته من السبتي، يذهب لتحذيرها من الزواج ويهددها بأخذ ابنهما منها بشكل نهائي، يقوم عيسى الوزان (باسم سمرة) أيضًا بزيارة عائشة ويحذرها من الزواج من السبتي ويقترح الزواج بها لأنه يحبها وهو الوحيد القادر على مواجهة نصار.

نهاية الحلقة 7 من العتاولة بحريق شقة نصار

تنتهي الحلقة عندما يحرق خضر شقة أخيه نصار وابنه بداخلها، ويتظاهر بالقلق على ابن شقيقه ويسارع مع نصار لإنقاذهما.