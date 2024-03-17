تردد القنوات
“مسلسلات رمضان كلها في مكان واحد”.. تردد قناة cbc دراما علي القمر الصناعي نايل سات ،، اتفرج على اللي نفسك فيه!!
قناة cbc دراما تعتبر من أبرز القنوات العربية التي تعمل على نقل المحتوى الدرامي بجميع أشكاله إلى الجمهور العربي وتتميز بتقديم باقة متنوعة من البرامج والمسلسلات والأفلام التي تلبي مختلف أذواق المشاهدين بالإضافة إلى ذلك، فإن قناة cbc دراما تشكل جزءًا من شبكة قنوات cbc التي تقدم محتوى متنوع وشيق، حيث توفر الفرصة للجمهور للاستمتاع بتجربة تلفزيونية مميزة تشمل المسلسلات والأفلام والبرامج الترفيهية.
تردد قناة cbc دراما
بعد أحدث التحديثات التي تمت قبل شهر رمضان يمكنكم مشاهدة قناة سي بي سي دراما عبر التردد الجديد على القمر الصناعي النايل سات فقط، وهو كالتالي:
- التردد: 11785
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
قناة cbcدراما
- قناة سي بي سي دراما تعتبر وجهة مثالية لجميع عشاق الدراما، حيث تتوفر لأي شخص يمتلك تلفاز يعمل على القمر الصناعي النايل سات.
- تقدم القناة مجموعة متنوعة من المسلسلات والبرامج الجديدة طوال اليوم، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.
- كمازتتميز القناة بالتطوير المستمر واستخدام أحدث المعدات لعرض المحتوى بأفضل جودة ممكنة، حيث تسعى لتحسين وتطوير مكانتها الدرامية بشكل مستمر.
- ىيمكن مشاهدة البرامج مباشرة دون الحاجة إلى تسجيل مسبق، وبجودة اس دي ممتازة تفوق التوقعات
- تتنوع برامج القناة لتناسب جميع الأذواق، حيث تقدم محتوى يناسب الأطفال والكبار على حد سواء.
- بالإضافة إلى ذلك توفر القناة صفحات على المواقع الإلكترونية وتفاعلية على منصات التواصل الاجتماعي.