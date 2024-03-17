“مسلسلات رمضان كلها في مكان واحد”.. تردد قناة cbc دراما علي القمر الصناعي نايل سات ،، اتفرج على اللي نفسك فيه!!

قناة cbc دراما تعتبر من أبرز القنوات العربية التي تعمل على نقل المحتوى الدرامي بجميع أشكاله إلى الجمهور العربي وتتميز بتقديم باقة متنوعة من البرامج والمسلسلات والأفلام التي تلبي مختلف أذواق المشاهدين بالإضافة إلى ذلك، فإن قناة cbc دراما تشكل جزءًا من شبكة قنوات cbc التي تقدم محتوى متنوع وشيق، حيث توفر الفرصة للجمهور للاستمتاع بتجربة تلفزيونية مميزة تشمل المسلسلات والأفلام والبرامج الترفيهية.

تردد قناة cbc دراما

بعد أحدث التحديثات التي تمت قبل شهر رمضان يمكنكم مشاهدة قناة سي بي سي دراما عبر التردد الجديد على القمر الصناعي النايل سات فقط، وهو كالتالي:

التردد: 11785

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة cbcدراما