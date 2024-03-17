” مصيبة التخلص منها فورا “.. الحكومة تحذر المواطنين من وجود هذة الأجهزة الكهربائية في المنزل.. هتتحبس وتدفع غرامة

اتجه كثير من المواطنين في الفترة الأخيرة بالاستعانة ببعض الأجهزة الخاصة بتقوية الشبكة وهذا ما جعل الحكومة المصرية تتحرك بشكل عاجل وتصدر تصريحات شديدة اللهجة لكل المواطنين الذين يقومون بالاستعانة بأجهزة تقوية الشبكة مع توجيهها لشركات الاتصال بضمان سلامة استخدام خدمات الاتصال للعملاء كما أكدت الحكومة علي فرضها عقوبات لكل من يخالف تلك التوجيهات.

ماهي أجهزة تقوية الشبكة؟

إن أجهزة تقوية الشبكة هي عبارة عن أجهزة من شأنها تقوية الاشارة الخاصة بشركات الإتصال.

سواء كانت تلك الإشارة هي إشارة خاصة بشبكات الهاتف المحمول أو شبكة الانترنت.

مخاطر أستخدام أجهزة تقوية الشبكة الغير مصرح بها

ان استخدام اجهزة تقوية الشبكة الغير مصرح بها لها مخاطر عديدة على صحة الإنسان وعلى الاتصالات وتتمثل مخاطرها فيما يلي:

اولا قد تعرقل هذه الأجهزة جودة الاتصالات والشبكة على المستخدمين في المنطقة حيث تقوم بتشويش في الشبكة وتسوء الخدمة لدى المستخدمين في المنطقة.

تمثل خطرا على الأمن القومي حيث تتسبب في التشويش على الاتصالات والتنصت علي المكالمات.

هذة النوعية من الأجهزة قد تصدر بعض الإشعاعات الضارة التي قد تضر وتؤذي صحة الإنسان.

العقوبات المفروضة على من يستخدم أجهزة تقوية الشبكات

تسمح وزارة الأتصالات بامتلاك هذه النوعية من الأجهزة ولكن بعد الحصول على ترخيص، ومن يخالف ذلك يعرض للعقوبات التالية:

عقوبة الحبس: يتم حبس المخالفين لفترة قد تصل إلى خمس سنوات.

غرامة مالية: يدفع المخالف غرامة مالية يصل قدرها إلى 100 ألف جنيه مصري.

طريقة الحصول على جهاز تقوية الشبكة من الحكومة