“جاوب واكسب جوائز قيمة” كيفية الفوز في مسابقة طائر السعيدة 2024.. فلوسها وجوائزها كتير تصل إلى مليون ونصف ريال

مع قدوم شهر رمضان المبارك تعود إلينا مسابقة طائر السعيدة بنسختها الجديدة لعام 2024 على شاشة قناة السعيدة الفضائية، وتعمل مسابقة طائر السعيدة على تقديم فرصة ذهبية للمشاهدين من أجل اختبار معلوماتهم الثقافية والفوز بجوائز قيمة، ويتم تقديم المسابقة من خلال مايا العبسي، وتقام تلك المسابقة هذا العام تحت شعار معرفة وجوائز وفرحة لكل بيت وهي تعكس حرصها على نشر المعرفة والثقافة بين كل أفراد المجتمع اليمني وإدخال البهجة والسعادة على قلوبهم في شهر رمضان.

ما هي مسابقة طائر السعيدة؟

طائر السعيدة هي مسابقة ثقافية تفاعلية يتم عرضها على قناة السعيدة الفضائية في شهر رمضان المبارك، تقدمها الإعلامية المميزة مايا العبسي التي تتحرك وتتجول في شوارع اليمن وتطرح أسئلة ثقافية على المارة.

شروط مسابقة طائر السعيدة

أن يكون عمر المشترك لا يقل عن 18 عام.

المشترك لديه هاتف محمول.

المشترك لديه القدرة على الإجابة على الأسئلة الثقافية.

جوائز مسابقة طائر السعيدة في رمضان 2024

بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك تأتي مسابقة طائر السعيدة بنسختها الجديدة لعام 2024، بمسابقاتها الثقافية والمثيرة وجوائزها القيمة، حيث تقدم المسابقة فرصة ذهبية للمشاهدين من أجل اختبار معلوماتهم الثقافية في مجالات متنوعة مثل التاريخ والجغرافيا والعلوم والأدب والفائز يحصل على جوائز مثل:

الجوائز النقدية.

الهدايا العينية.

رحلات سياحية.

كيفية الفوز في مسابقة طائر السعيدة