نقدم لكم خطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج 1445 والشروط المطلوبة، التي يتساءل عنها الكثيرون في الآونة الأخيرة بعد انتشار أخبار عن فتح باب التسجيل، حيث تعد حملة الراجحي إحدى الحملات الخيرية التي تم إنشاؤها منذ عام 1391 وتستمر الحملة منذ ذلك الحين في بذل قُصَارَى جهدها في تقديم أرقى وأفضل الخِدْمَات للحجاج، وتسعى الحملة إلى بذل الجهد لتحقيق أكبر قدر من الثواب في الأعمال حسب الإمكانات المادية والبشرية المتاحة، وحرصت حملة الراجحي الخيرية علي انتهاج أسلوب الجمع بين ما بين العلم والإبداع في مجال العمل الخيري وإدارته من منطلق علمي سليم.

التسجيل في حملة الراجحي للحج 1445

أولًا قم بزيارة الموقع الإلكتروني بــ حملة الراجحي الخيرية.

من القائمة الخاصة بتسجيل طلبات الحج ادخل على تسجيل طلب.

اختر تسجيل مستخدم جديد ثم أدخل كود التحقق.

ستظهر لك كافة التفاصيل التي تخص حملة الراجحي الخيرية، وافق على الشروط.

ابدأ بتعبئة كافة البيانات الشخصية المتعلقة بالحاج.

بعد ذلك أدخل البيانات الشخصية المتعلقة بالمرافقين.

ثم أكد الطلب.

شروط التسجيل في حملة الراجحي للحج 1445

تحقيق شرط الأهلية الشرعية أي إن يكون الحاج مسلمًا وبالغًا.

الاستطاعة الجسدية ألا يكون لدى المسجل أي إعاقة أو مرض مزمن أو نفسي.

أن يكون الحاج لم يؤد فريضة الحج.

أن يكون الحاج مواطن سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر الحاج عن 25 عامًا إن كان فردًا وعن 18 عامًا إن كان تابعًا وألا يزيد عمر الحاج عن 65 عامًا.

عدم القدرة المالية على تحمل نفقات الحج.

الأولوية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.

إمكانية حصول الحاج على تصريح الحج من الجهات المعنية

موعد فتح التسجيل في حملة الراجحي للحج 1445

أعلنت حملة الراجحي في الحج عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بأنه لا صحة لما يتم تداوله حاليًا عن بَدْء التسجيل في حملة الراجحي للحج لهذا العام 1445 هـ، وكشفت الحملة على أنه سيتم الإعلان عن موعد فتح باب التسجيل والآلية لاحقًا بإذن الله في حسابات الحملة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وحذرت الحملة من التعامل مع أي جهة أو شخص يطالب برسوم مالية لتقديم أي خدمة تخص الحملة

التواصل مع حملة الراجحي الخيرية للحج

يمكن التواصل مع حملة الراجحي الخيرية عبر الرَّقْم الموحد 920027768.

التواصل عبر حساب حملة الراجحي للحج عبر تطبيق إكس: ‎@alrajhihaj.

التواصل عبر سناب شات: RH.22002.

التواصل مع رَقْم واتس أبُّ للحملة عبر الرَّقْم 0531333979.

وصلنا إلى ختام موضوعنا الذي أستعرضنا لكم فيه خطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج 1445 والشروط المطلوبة.