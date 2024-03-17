“الحق وسجل أولادك بسرعة قبل ما يقفل الموقع” رابط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2024 والأوراق المطلوبة

تشكل إضافة المواليد على بطاقات التموين 2024 اهتمام الفئات التي لها الحق في الإضافة، حيث تسمح وزارة التموين والتجارة الداخلية إضافة الأولاد لفئات معينة على البطاقة التموينية، مشيرة بأن هناك شروط معينة لابد من توافرها في المواليد الجدد لنجاح عملية الإضافة، وهذا ما سنوضحه من خلال موقعنا “البديل”.

إضافة المواليد على بطاقات التموين 2024

أشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الفئات المستهدفة من إضافة المواليد 2024 على البطاقات التموينية هي:-

أصحاب تكافل وكرامة.

الأسر البديلة.

الأفراد الحاصلين على معاش تكافل وكرامة.

وقد فعلت رابط إلكتروني عبر موقع الوزارة لتم عملية الإضافة بنجاح، ويتم هذا من خلال اتباع عدد من الخطوات وهي:-

الدخول على الرابط الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

اضغط على إدارة دعم مصر.

قم بإدخال رقم البطاقة التموينية في المكان المخصص لها.

اضغط على فتح حساب جديد.

قم بإدخال اسم الأم.

اضغط على إضافة أحد أفراد العائلة غير المسجلين على البطاقة التموينية 2024.

أدخل اسم المولود الجديد الذي ترغب في إضافته على البطاقة.

وأخيراً اضغط على كلمة تسجيل.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد الجدد 2024

لابد من تواجد أوراق ومستندات معينة عند إضافة المواليد على بطاقات التموين 2024 وهي:-