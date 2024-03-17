“بالتفاصيل اعرف الملغي عشان تذاكر”.. التعليم تكشف حقيقة الأجزاء المحذوفة من المناهج 2024 .. الحقيقة هتلاقيها هنا من غير أفورة!!
بعد انتشار الشائعات والتساؤلات حول حذف أجزاء من المناهج الدراسية لسنوات النقل والشهادة الإعدادية، تفضل وزارة التربية والتعليم بتقديم توضيح شامل لهذا الأمر، بهدف إلقاء الضوء على الحقيقة وتفنيد الشائعات التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي وتأتي هذه التصريحات بعدما تم تداول صور تظهر أجزاء محذوفة من المناهج في مختلف المواد الدراسية، خاصة بعد قرار تقديم امتحانات الفصل الدراسي الثاني في وقت مبكر.
حقيقة الأجزاء المحذوفة من المناهج 2024
توضح وزارة التعليم بوضوح ودقة أن الصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن الأجزاء المحذوفة من المناهج ليست الآيتان فهي تؤكد على عدم وجود أي تخفيف لمناهج الشهادة الإعدادية أو صفوف النقل، وتنبه إلى أن ما يتم تداوله من دروس محذوفة غير صحيح ولا يجب الانتباه لها من جهة أخرى أشارت الوزارة إلى أن الإدارة المركزية للمناهج أكدت أن مناهج الفصل الدراسي الثاني ستكتمل بحلول نهاية شهر أبريل وفقًا لما جاء في الخريطة الزمنية لمناهج الفصل الدراسي الثاني وبهذا وتكون الوزارة قد نفت بشكل قاطع الشائعات التي انتشرت حول تخفيف المناهج وحذف أجزاء منها.
موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني
- تأتي المعلومات الجديدة التي أعلنتها وزارة التعليم بشأن مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية وصفوف النقل لعام 2024 لتوضح الجدول الزمني الدقيق لهذه الامتحانات، حيث من المقرر أن تبدأ يوم 8 مايو 2024 وتستمر حتى 23 مايو 2024.
- وفيما يتعلق بمراعاة الأعياد الدينية، فقد أكدت الوزارة على أهمية عدم عقد أي امتحانات خلال أيام أعياد المسيحيين، التي توافق الرابع والخامس والسادس والسابع من مايو للعام الجاري.
- وبالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية، فمن المقرر عقدها في الفترة من 25 مايو وتستمر حتى 6 من يونيو 2024.
- أما امتحانات شهادة الثانوية العامة، فسيتم تنظيمها وفقًا للجدول المعلن مسبقًا، حيث من المقرر أن تبدأ في 10 يونيو وتنتهي في 20 يوليو، مع اعتبار يومي 8 و 9 يونيو أيام تحضيرية للجان سير الامتحانات.