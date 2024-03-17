“بالتفاصيل اعرف الملغي عشان تذاكر”.. التعليم تكشف حقيقة الأجزاء المحذوفة من المناهج 2024 .. الحقيقة هتلاقيها هنا من غير أفورة!!

بعد انتشار الشائعات والتساؤلات حول حذف أجزاء من المناهج الدراسية لسنوات النقل والشهادة الإعدادية، تفضل وزارة التربية والتعليم بتقديم توضيح شامل لهذا الأمر، بهدف إلقاء الضوء على الحقيقة وتفنيد الشائعات التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي وتأتي هذه التصريحات بعدما تم تداول صور تظهر أجزاء محذوفة من المناهج في مختلف المواد الدراسية، خاصة بعد قرار تقديم امتحانات الفصل الدراسي الثاني في وقت مبكر.

حقيقة الأجزاء المحذوفة من المناهج 2024

توضح وزارة التعليم بوضوح ودقة أن الصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن الأجزاء المحذوفة من المناهج ليست الآيتان فهي تؤكد على عدم وجود أي تخفيف لمناهج الشهادة الإعدادية أو صفوف النقل، وتنبه إلى أن ما يتم تداوله من دروس محذوفة غير صحيح ولا يجب الانتباه لها من جهة أخرى أشارت الوزارة إلى أن الإدارة المركزية للمناهج أكدت أن مناهج الفصل الدراسي الثاني ستكتمل بحلول نهاية شهر أبريل وفقًا لما جاء في الخريطة الزمنية لمناهج الفصل الدراسي الثاني وبهذا وتكون الوزارة قد نفت بشكل قاطع الشائعات التي انتشرت حول تخفيف المناهج وحذف أجزاء منها.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني