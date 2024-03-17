وصفات سحور رمضان دايت اكل صحي ومفيد 100% يمنع السمنة

وصفات سحور رمضان دايت اكل صحي ومفيد، التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص الذين يريدون إنقاص وزنهم خلال شهر رمضان بالرغم من أن هناك من يرى أن السَّحُور أو الأكل بوقت متأخر يزيد الوزن إلا أنه كلام غير مؤكد علميًا، كما أننا يمكن أن نجعل من وجبة السَّحُور وجبة لإنقاص الوزن وذلك بإضافة البروتينات و الفيتامينات و الألياف و منتجات الألبان كالزبادي، حيث أنه يمد الجسم بالترطيب الجيد لما به من نسبة عالية من السوائل، وذلك بجانب شرب المياه.

وصفات سحور رمضان دايت اكل صحي ومفيد

1) سلطة الجُبْن.

نختار أي نوع جُبْن خالي الدسم وبه نسبة قليلة من الملح.

نضيف إليه الخضار مثل الطماطم و الخِيار و الفلفل الألوان و الخس بحيث تكون وجبه غنية بالألياف الصحية والمعادن والفيتامينات.

نضع القليل من زيت الزيتون لوجود الدهون الصحية به.

2) البيض والبطاطس المسلوقة بالدريسنج.

نسلق البيض ويقطع شرائح داخل الطبق مع بطاطس مسلوقة ومقطعه مكعبات وفوقها الدريسنج.

ويتكون الدريسنج من مايونيز مخفف باللبن ومضاف إليه القليل من المستردة والخل والثوم البودر والبابريكا وملح حسب الرغبة.

ويتم تزين البطاطس المسلوقة بعد إضافة الدريسنج برشه من البقدونس.

3) الفول.

ويُعد من الأكلات التي تساعد علي الإحساس بالشبع طوال ساعات النهار وذلك لاحتواء الفول علي نسبة كبيرة من الكربوهيدرات المعقدة التي تستغرق وقتًا طويلًا في الهضم والامتصاص.

نصنع طبق من الفول ويفضل باستخدام زيت الزيتون و الليمون ونضيف إليه القليل من الملح والكمون.

بعد ذلك يمكننا إضافة طبق من السلطة الخضراء وذلك لزيادة القيمة الغذائية للوجبة للإحتوائها علي الألياف اللازمة للجسم، واليكم وجبات سحور تعطيك طاقة

4) بان كيك الشوفان مع الزبادي.

ولعمل البان كيك نستخدم 3 ملاعق من الشوفان علي كوب من الماء أو الحليب مع رشه من الفانيليا ونشكل أقراص دائرية علي الطاسة.

بعد ذلك نضع بجانبة الزبادي الغني بالكالسيوم والبوتاسيوم والبروتين وأيضًا فيتامين ب.

ويفضل استخدام الزبادي اليوناني لما يحتويه من قيمة غذائية عالية.

كمان أن الشوفان من الأطعمة التي تساعد علي خسارة الوزن بشكل كبير فهو يساعد علي السيطرة علي معدلات الجلوكوز في الدَّم، واليكم افضل أطعمة السحور تمنع الجوع والعطش.

سحور لا يزيد الوزن