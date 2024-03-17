“هتقبض قبل العيد”.. اعرف موعد صرف المكرمة الملكية في رمضان وشروط الاستحقاق لعام 1445 هجري.. اعرف اللي ليك واللي عليك!!

تعد المكرمة الملكية التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، دعمًا ماليًا مهمًا يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين السعوديين الأكثر احتياجًا خاصة في شهر رمضان المبارك و الكثيرون ينتظرون معرفة موعد صرف هذه المكرمة الملكية وشروط الاستحقاق لعام 1445.

شروط استحقاق المكرمة الملكية في السعودية

يفرض العديد من الشروط للحصول على المكرمة الملكية وتشمل هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم في المملكة بصفة دائمة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة قبل موعد صرف المكرمة الملكية.

لا يجب أن يكون عمر المتقدم أقل من ثمانية عشر عامًا.

أن لا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم ثلاثة آلاف ريال.

أن يكون المتقدم من مستحقي الضمان الاجتماعي المطور أو حساب المواطن.

أن لا يمتلك المتقدم سجل تجاري أو زراعي أو عقاري.

يجب عدم وجود أحكام قضائية على المتقدم.

أن لا يقيم المتقدم في إحدى دور الإيواء.

يجب أن لا يمتلك المتقدم أصولًا ذات قيمة عالية مثل الأراضي والعقارات.

الفئات المستحقة للمكرمة الملكية

وفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن الفئات المستفيدة من المكرمة الملكية تشمل: