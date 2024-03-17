دعاء اليوم السابع من رمضان 2024 “اللهم اغسلني من ذنوبي وطهرني من عيوبي”

ها هو رمضان يمضي قدمًا في أيام تملؤها البركة والخير، ويبحث الكثير عن دعاء اليوم السابع من رمضان 2024، حيث لابد أن نعرف كيف ندعو، ويقول عمر بن الخطاب “إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء”، فالله -تبارك وتعالى- يحب أن يستجيب لعباده، ولا تجعل دعاءك مقتصر على متاع الدنيا الزائلة بل أدعو الله بالفوز بالجنة والنجاة من النار، وعند الإفطار ردد الأدعية التي سوف نذكرها لك.

دعاء اليوم السابع من رمضان 2024

أدعو الله بما تشاء حتى ولو كان ما تطلبه في عينك مستحيلًا، فربك القادر الذي يقول للشيء كن فيكون، وتمثل دعاء اليوم السابع من رمضان 2024، فيما يلي:

اللهم إني أسألك أن تجعل لي نصيبًا من خير خير تنزله ومن كل رزق تكتبه، وأعني اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

اللهم اجعلني من المتوكلين عليك واجعلني من عبادك الصالحين، وأدخلني في رحمتك يارحيم.

اللهم أعني على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وقربنا فيه إلى طاعتك ونيل رضاك.

اللهم اغسلني من ذنوبي وطهرني من عيوبي، وأسألك يارب ما يرضيك عني، واعوذ من سخطك.

اللهم اغشني في هذا اليوم برحمتك، وأسألك توفيقك وموجبات رحمتك.

اللهم إنى اسألك تيسيرًا في مستقبلي، وراحة بحجم الكون في قلبي، يارب من خير إلى خير ومن جميل إلى أجمل.

اللهم هب لى تيسيرًا في طريقي ونورًا في دروبي، واصرف عني الشتات وكثرة التفكير.

دعاء اليوم السابع من رمضان 2024 قصير

ما ألهمك الله -تبارك وتعالى- عليك بالدعاء ورفع يديك له تضرعًا إلى وهو يريد أن يتقبل منك ويستجيب لدعائك، فأرفع يديك إلى السماء حيث يراك الله وادعوا بما يلي: