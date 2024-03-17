“بالزيادة الجديدة”.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

باقي أيام قليلة على موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، والتي ستشهد تطبيق الزيادة الجديدة التي أمر بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية مؤخرًا، وقد صدر قانون لتعجيل صرف العلاوات الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة في الحافز الإضافي، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سنستعرض لكم موعد صرف مرتبات شهر مارس، مع توضيح الزيادة الجديدة فتابعونا.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

تفصلنا أيام قليلة فقط عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 الذي سيكون في شهر رمضان، والذي سيتزامن مع تطبيق الزيادة الجديدة المقررة، والتي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية، ومن المقرر أن يكون يوم الخميس القادم، الموافق 21 مارس 2024، هو موعد صرف المرتبات، ومن المعتاد أن يتم توزيع صرف المرتبات على مدار خمسة أيام، حيث يتم الصرف يوم الخميس للموظفين الحكوميين ويتبعه الأيام اللاحقة للموظفين في القطاع الخاص وغيرهم.

كم تبلغ الزيادة الجديدة لمرتبات رمضان 1445؟

تم الإعلان عن زيادة مرتبات مارس 2024 وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حيث ستشمل الزيادة الجديدة زيادة في الحوافز الشهرية بمقدار 500 جنيه للموظفين في الدرجة السادسة، و550 جنيهًا للدرجة الخامسة، و600 جنيه للدرجة الرابعة، و650 جنيهًا للدرجة الثالثة، و700 جنيه للدرجة الثانية، و750 جنيهًا للدرجة الأولى، و800 جنيه للمدراء العامين، و850 جنيهًا للدرجة العالية، و900 جنيه للدرجة الممتازة أو ما يعادلها. تبدأ تلك الزيادات في الصرف مع مرتبات شهر مارس 2024، حيث يُعتبر الخميس 21 مارس 2024 هو موعد صرف المرتبات.