ملخص الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي.. عصابة حزلقوم فجرت البنك

بدأت الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي 8 اليوم الأحد 17 مارس بطولة الفنان الكوميدي أحمد مكي، بمشهد يجمع بين كل من مربوحة والكبير أوي وهي تحاول إقناعه بذهابها مع أخيه حزلقوم في رحلة للسندباد، وذلك حتى تستطيع أن تنضم لعصابة حزلقوم التي تشارك في فريق السطو على البنك.

تفاصيل الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي 8

وضمن أحداث الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي وافق الكبير على طلب مربوحة بأن تذهب مع حزلقوم، وبعد أن جمع حزلقوم جميع أفراد العصابة بالفعل يبدأ في تنفيذ خطة السطو تحت إشراف البروفسيور (جوني) على البنك ويقوم مع عصابته بتثبيت الرهائن، ويتفاجئ جميع أفراد العصابة بوجود دكتور ربيع والذي ذهب للبنك لسحب رصيده بالكامل من البنك بعد معرفة خطتهم من نفادي والذي يقوم دكتور ربيع بعلاجة نفسيا، وبعد محادثة طويلة بينهم قرر حزلقوم أن يقبض عليه ويضمة إلى صفوف الرهائن.

وبعد عدة مواقف واسكتشات مضحكة، حاول حزلقوم البحث عن مفتاح الخزنة التي تضم الصندوق الخاص به والذي يرغب في استعادته، ليعرف من احدى الموظفات ومدير البنك أن الموظف المسؤول عن مفتاح الخزنة لم يحضر اليوم ( لان أمه بتولد)، وهنا يقرر جوني أن يذهب لمنزل الموظف ويحضر مفتاح الخزنة بنفسه.

مفاجأة: حزلقوم ينجح في فتح الخزنة

وفي مفاجأة وأثناء محاولة نفادي وطباظا فتح الخزنة، حضر حزلقوم ليقم بفتحها صدفة وعقب دخولهم للخزنة واجهت الثلاثي مشكلة أخرى وهي عدم وجود مقبض لفتح الخزنة الصغيرة التي تضم الصندوق والسبب الرئيسي في خطة السطو على البنك.

تفجير البنك ونهاية الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي

ووسط حالة من الاحتدام والجدال يخرج طباظا قنبله يدوية كان يضعها معه ويقول أنها كانت خطة بديلة محاولا تفجير الخزنة من خلالها، وحزلقوم طبعا بمواقفه المدهشة يرفض ذلك ويحاول منعه ليمسك بها حزلقوم ودون قصد يسحب فتيل القنبلة ويرميها لتنفجر خارج الخرنة، وهنا تنتهل الخلقة السابعة من ملسلس الكبير أوي الجزء8.