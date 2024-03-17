“خلي بالك لاتكون منهم”.. المصرية للاتصالات تعلن تعطيل الإنترنت عن أصحاب هذه الخطوط الأرضي في مصر.. هتعيش من غير نت إزاى!!

قررت شركة المصرية للاتصالات إصدار تنويه عاجل لجميع العملاء بهدف توجيههم لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، وذلك قبل الإعلان الرسمي عن بدء عملية تعطيل خدمة الإنترنت عن أصحاب الخطوط الأرضية وقد أثار هذا القرار المفاجئ استفسارات وتساؤلات من قِبل عدد كبير من المواطنين، الذين يسعون لمعرفة الأسباب والتفاصيل المحيطة بتلك الخطوة المتوقعة ومن الأسئلة الشائعة التي يطرحها العملاء هي عن الموعد المحدد لتنفيذ هذا القرار الصارم، بهدف تمكينهم من الاستعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر مارس 2024

تقديم خدمات الإنترنت الأرضي كانت شركة المصرية للاتصالات تمنح فرصة للملايين من المشتركين لسداد فواتير التليفون الأرضي بعد انتهاء الوقت المحدد ولكن في تطور مفاجئ، فرضت الشركة الآن الالتزام بسداد فواتير شهر مارس 2024، وهددت بتطبيق غرامات مالية على المشتركين الذين لم يسددوا حتى نهاية يوم 14 مارس الحالي وفي حال عدم السداد قبل نهاية هذا الموعد ستبدأ الشركة في إجراءات قطع الخدمة.

غرامة التخلف عن سداد فاتورة التليفون الأرضي

ومن المفترض أن تفرض غرامة مالية على التأخير في سداد فواتير التليفون الأرضي لشهر مارس 2024 وتبلغ قيمتها 10 جنيهات أو تكون نسبة تصل إلى 1.5٪ من قيمة الاشتراك الربع سنوي، ولكن بحد أقصى لمدة 11 شهرًا وبعد انتهاء هذه الفترة لن يتم فرض أية رسوم إضافية على المشتركين المتأخرين في سداد فواتيرهم وتأتي هذه الغرامات بغرض تشجيع العملاء على الالتزام بسداد الفواتير.