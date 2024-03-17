“سجل اسمك واكسب اكثر من مليون دولار”.. مسابقة الحلم 2024 طريقة الاشتراك في شهر رمضان

يبحث الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم العربي عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، حيث تتمتع مسابقة الحلم بشعبية كبيرة، ويعتبر برنامج مسابقة الحلم كواحد من أكثر المسابقات شهرة في العالم العربي، حيث يوفر البرنامج جوائز قيمة أسبوعية وشهرية وجائزة سنوية تصل قيمتها إلى مليون دولار، ويتولى المذيع الشهير مصطفى الآغا تقديم البرنامج المليء بالتشويق على قناة MBC، وسوف نذكر لكم كيفية التسجيل في مسابقة الحلم 2024 بالإضافة إلى الشروط المطلوبة للاشتراك في هذه المسابقة من أجل تسهيل عملية المشاركة والتنافس في المسابقة، ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

هناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتسجيل مشاركتك في مسابقة الحلم 2024 في الدول العربية:

في البداية قم بالتحقق من رقم المسابقة المخصص لبلدك أولاً، ثم افتح تطبيق الرسائل على هاتفك المحمول واكتب كلمة “الحلم” أو “Dream” مع الرقم المخصص لبلدك.

بعد ذلك، سوف تصلك رسالة على الرقم المسجل تحتوي على سؤال يجب عليك الرد عليه ومراجعة الإجابة قبل إرسالها.

كلما زادت مرات الاشتراك، زادت فرص الفوز بالجائزة.

وبذلك ستكون قد قمت بالتسجيل في مسابقة الحلم.

يجب عليك أن تشاهد البرنامج على قناة MBC لتعرف عن الفائزين وإعلانهم في الوقت المحدد.

شروط التسجيل في مسابقة الحلم 2024

يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط للاشتراك في مسابقة الحلم، وسوف نوضح أهم شروط التقديم في هذه المسابقة، وهي كما يلي:

يجب على كل من يرغب في المشاركة في هذه المسابقة أن يكون مواطنًا عربيًا وجنسيته عربية بغض النظر عن البلد العربي الذي ينتمي إليه.

يجب أن يكون الشخص المتقدم في هذه المسابقة غير متزوج.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

يجب على المتقدم أن يكون مقيم في أي دولة من الدول العربية.

تكلفة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

سوف نستعرض معكم الان تكلفة الاشتراك في مسابقة الحلم لبعض الدول:

من الإمارت: 1.44 درهم.

من العراق: 120 دينار عراقي.

من لبنان: 1000 ليرة لبنانية.

من سوريا: 1000 ليرة سورية.

من اليمن: 1000 ريال يمني.

من الأردن: 70 قرش أردني.

من السعودية: 5 ريال سعودي.

من مصر : 7 جنيه مصري.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024