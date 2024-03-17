إليكم خطوات التحقق من فواتير خدمة فرجت عبر منصة أبشر ومنصة ناجز لعام 1445

خدمة “فرجت” تعتبر واحدة من الخدمات المقدمة عبر منصة “أبشر”، حيث يعتبر برنامج فرجت واحداً من أهم المبادرات الخيرية التي أطلقتها الحكومة السعودية بهدف مساعدة المواطنين المسجونين بسبب قضايا الديون المختلفة، يتم ذلك من خلال جمع التبرعات من المتبرعين لدعم هذا البرنامج، وفي القادم من الفقرات سنوضح خطوات التحقق من فواتير خدمة فرجت، فإليكم التفاصيل.

طريقة التحقق من فواتير خدمة “فرجت” عبر منصة “أبشر”

يتاح للمواطنين الراغبين في التحقق من فواتير خدمة “فرجت” القيام بذلك عبر منصة “أبشر” الرقمية، من خلال اتباع سلسلة من الخطوات البسيطة، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

قم بالدخول إلى منصة “أبشر” اختر الخدمات الإلكترونية انتقل إلى قسم “خدماتي” حدد خيار “التحقق من رقم فاتورة السداد” أدخل رقم الفاتورة ثم اضغط على زر البحث

ستظهر نتيجة التحقق في النهاية لتبين ما إذا كانت الفاتورة ضمن الفئات المستحقة للخدمة أم لا.

كيفية التحقق من فواتير برنامج “فرجت” عبر منصة “ناجز”

وفرت وزارة الداخلية السعودية عدة طرق للتحقق من فواتير برنامج “فرجت”، حيث يمكن القيام بذلك أيضاً عبر منصة “ناجز” الإلكترونية، باتباع سلسلة من الخطوات السهلة، والتي تتمثل فيما يلي:

قم بالدخول إلى بوابة منصة “ناجز” قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي على المنصة انتقل إلى أيقونة “خدمات التحقق” ستظهر لك مجموعة من الخيارات المتاحة، اضغط على أيقونة “فواتير فرجت” أدخل رقم فاتورة السداد التي ترغب في التحقق منها، ثم اضغط على أيقونة “التحقق”

في النهاية، ستظهر لك نتيجة التحقق مع التوضيح إذا ما كانت هذه الفاتورة تندرج ضمن الفئات المستحقة لبرنامج “فرجت” أم لا.