مسابقة محمد بن راشد الرمضانية 2024 تعرف علي رابط وشروط المسابقة للفوز بـ770 ألف دولار

كل عام يطلق محمد بن راشد آل مكتوم مسابقة رمضانية لعشاق لغة الصاد وهي تعتبر الأكبر في العالم العربي، تأتي هذه المبادرة من الشيخ محمد بن راشد كدعم وتطوير للغة العربية، حيث وصل إجمالي عدد المشاركات منذ بدايتها إلى 8250 مشاركة من 49 دولة، توفر المسابقة للمشاركين الفرصة للمشاركة بأعمال تعزز اللغة العربية وتقديمها عبر الموقع الإلكتروني للفوز بجوائز تصل قيمتها إلى770 ألف دولار على عدة مراحل، تعرف معنا في هذا المقال على شروط المشاركة في البرنامج والأسئلة المتعلقة به.

رابط مسابقة محمد بن راشد الرمضانية 2024

تم تحديد سلسلة من الإجراءات اللازمة للمشاركة في مسابقة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، وتشمل ما يلي:

في البداية، عليك الدخول علي مكتبة محمد بن راشد.

أنشئ حسابك على المنصة عبر تعبئة جميع البيانات المطلوبة.

ثم النقر علي خانة “تسجيل الدخول” ثم إدخال معلومات حسابك.

ثم تحديد الفئة التي تريد الاشتراك بها.

ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل لمسابقة محمد بن راشد.

ثم النقر علي خانة التسجيل.

ارفق العمل الذي تمتلكه وتشارك به في المسابقة.

شروط الاشتراك في مسابقة محمد بن راشد

تحدد الجهة المسؤولة عن تنظيم المسابقة مجموعة من الشروط التي يجب توفرها للمشاركة في المسابقة، وتشمل ما يلي:

الإجابة الصحيحة على كل الأسئلة الموجودة في استبيان المسابقة.

لا يجب أن تكون المبادرة المقدمة هي نتيجة عمل جامعي حصل فيه المتقدم على شهادة.

عدم تقديم أكثر من مشروع واحد في كل دورة من جوائز المسابقة.

العمل المراد تقديمه للمشاركة يجب أن يكون لا يقل عن عام ولا يتجاوز خمس سنوات.

لم يستفد هذا العمل من المسابقة في أي عام سابق.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

فئات مسابقة محمد بن راشد

تعد مسابقة محمد بن راشد الرمضانية 2024 واحدة من المسابقات الشهيرة التي تستهدف عشاق اللغة العربية، وتقدمها مكتبة محمد بن راشد، تتضمن المسابقة عدة فئات مختلفة مثل:

أفضل مبادرة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

أفضل مبادرة لتعليم اللغة العربية في المدارس من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر.

أفضل مبادرة لتعليم وتعلم اللغة العربية في التعليم المبكر.

جوائز مسابقة محمد بن راشد للغة العربية

عند التسجيل في مسابقة محمد بن راشد للغة العربية، سيتاح لك الفرصة للفوز بمبلغ قدره 770 ألف دولار أمريكي من خلال عدة فئات مختلفة.

هذه المبادرة لطيفة للغاية وفريدة من نوعها، حيث تهدف إلى تقدير العاملين في مجال اللغة العربية ودعمهم، وتسليط الضوء على تميزهم في هذا المجال. ستكون هذه الفرصة الكبيرة للعديد من الأفراد الذين يسعون لإثراء سيرتهم وتحقيق إنجازات ملهمة.

موعد التسجيل في مسابقة محمد بن راشد

سيتم بدء التسجيل في مسابقة الدورة الثامنة اعتباراً من الخامس عشر من يناير 2024، وسيتم إنهاء عملية التسجيل في 29 مارس 2024.