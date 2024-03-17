“سكر وزيت كتيرررر ببلاش”.. خطوات إضافه المواليد على بطاقة التموين 2024 .. بالخطوات + التفاصيل سجل دلوقتي قبل ما يقفل تاني!!

إضافة المواليد على بطاقة التموين يمكن أن يكون عملية معقدة ومهمة للعائلات التي تتطلع للحصول على الدعم الإضافي ويتطلب هذا الإجراء تقديم الوثائق اللازمة والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة، ومع ذلك قد يواجه البعض تحديات في هذه العملية مما يؤدي إلى رفض الطلب أو حتى حذفهم من البطاقة ولمزيد من التوضيح حول هذا الموضوع يرجى متابعة الإرشادات والمعلومات المقدمة في مقالنا اليوم.

كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

لتقديم طلب إضافة المواليد على بطاقة التموين، يجب على المستخدمين التوجه أولاً إلى الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية.

في حال عدم وجود حساب يتعين إنشاء حساب جديد.

وبعد تسجيل الدخول بنجاح، يتم اختيار تبويب الخدمات التموينية، ثم النقر على خدمة إضافة المواليد.

ويطلب من المستخدم إدخال بيانات المولود المراد إضافته، بما في ذلك اسمه ورقم الهوية القومية الموجود على شهادة الميلاد.

وأخيرًا يتم تأكيد البيانات والنقر على كلمة إضافة لاستكمال العملية.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين