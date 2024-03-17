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أفضل هاتف اقتصادي الأرخص والأفضل في السوق .. مواصفات هاتف Vivo Y03
أعلنت شركة فيفو عن أفضل هاتف بسعر اقتصادي وهو هاتف Vivo Y03 ويتمتع ذلك الهاتف بالكثير من المزايا فهو ذو أداء فائق الجودة بالإضافة للكاميرا عالية الدقة، كما أن الهاتف متوفر بأفضل معالج ذو أداء مميز بالإضافة لذاكرة التخزين التي تلبي كافة احتياجات العملاء ومن خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم كافة مواصفات هاتف Vivo Y03 بالتفصيل.
مواصفات هاتف Vivo Y03
يتمتع هاتف Vivo Y03 بالكثير من المواصفات التي جعلت منه أفضل اختيار للمستخدمين وفيما يلي تلك المواصفات:
|الوزن والأبعاد
|يتوفر الهاتف بوزن 185 جرام والأبعاد 163.8 × 75.7 × 8.4 ملم.
يتميز الهاتف بالمقاومة للماء والغبار وفقًا لتقنية IP54، كما يدعم الهاتف شريحتين 4 جي بالإضافة لاحتوائه على كارت ميموري يصل إلى 1 تيرا
|الشاشة
|يحتوي الهاتف على شاشة من نوع IPS LCD ويصل حجم الشاشة إلى 6.56 بوصة ودقة الشاشة هي 720* 1612 بكسل، كما أن كثابة البيكسلات هي 269 بيكسل\ بوصة، معدل تحديث الشاشة هو 90 هرتز.
|المعالج
|المعالج من نوع MediaTek Helio G85 ثماني النواة وتردد النواة القوي هو 2.0 جيجا هرتز، ودقة تصنيع المعالج هي 12 نانو متر أما بالنسبة للمعالج الرسومي فهو من نوعMali G52.
|الذاكرة
|يحتوي الهاتف على ذاكرة من نوع eMMC 5.1 ومساحة التخزين هي 64 جيجا بايت أو 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام
|الكاميرا
|يحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي 5 ميجا بيكسل، فتحة عدسة F/2.2، وكاميرا خلفية رئيسية 13 ميجا بيكسل، فتحة عدسة F/2.2، وكاميرا خلفية ثانوية 0.08 ميجا بيكسل، فتحة عدسة F/3.0 (QVGA)
|البطارية
|يحتوي الهاتف على بطارية من نوع ليثيوم أيون بسعة 5000 مللي أمبير وقدرة الشحن هي 15 وات عبر USB Type C