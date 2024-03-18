“7 بواكي مرتبك” وظائف خالية اليوم من الشباب والرياضة كافة التخصصات.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

يتداول الكثير من الأشخاص أخبارا بخصوص وظائف خالية اليوم وذلك بعدما أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توفير عدد لا بأس به من الوظائف المختلفة التي سوف تتناسب مع متطلبات كل شخص تتوافر فيه الشروط المطلوبة، لا سيما أن هناك الكثير يتساءلون حول ماهية هذه الوظائف ومنها فإننا هناك الكثير من المؤسسات المعنية بشأن توفير فرص عمل للشباب قد أعلنت عن هذه الفرص، كونها فرصا مميزة سواء كان العمل في شركة سنتر شاهين وكذلك هناك وظائف خالية في شركة آفاق.

وظائف خالية اليوم

عادة ما يبحث جميع الأشخاص الراغبين في أن يكون لديهم مصدر دخل شهري يستطيعون من خلاله الصرف على أنفسهم وأسرهم حول وظائف خالية اليوم، ومن خلال البحث تعرف هؤلاء الأشخاص على كون شركة أفاق في حاجة لموظفين لشغل مجموعة من الوظائف الحيوية، التي لا بد من توفرها داخل شركتها على أن تتلخص الوظائف المطلوبة فيما يلي:

مساعد شيف مشويات.

شيف جزارة.

مساعد شيف سخن.

شيف مخبوزات.

مساعد شيف تجهيزات.

شيف تجهيزات.

مساعد شيف مخبوزات.

شيف سخن.

مساعد شيف جزارة.

شيف مشويات.

كابتن أوردر.

علما بأن الرواتب مجزية تصل إلى 10,000 جنيه بالإضافة إلى وجود يوم إجازة في الأسبوع، على أن تكون عدد ساعات العمل 9 ساعات، لا سيما أن أماكن العمل في الشيخ زايد التجمع الخامس، ولا بد من توفر الشروط الوظيفية التالية

يفضل قرب السكن.

أن يكون لدى الموظف مؤهل متوسط.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 سنة.

لا بد من وجود خبرة لا تقل عن سنة.

وظائف خالية في شركة سنتر شاهين

ما زلنا نتابع معكم كافة الوظائف التي تم الإعلان عنها من قبل الجهات المعنية بتوظيف الشباب، لا سيما أننا وجدنا أن هناك وظائف خالية اليوم داخل سنتر شركة شاهين علما بأن الوظائف المطلوبة ستوفر للجميع رواتب مجزية حسب كل وظيفة بالإضافة إلى وجود تأمينات اجتماعية، على أن تتلخص الوظائف المطلوبة فيما يلي:

عمال خدمات وتحميل.

مدير فرع بشرط الخبرة.

موظف كاميرات.

مشرف أدوات منزلية بشرط الخبرة.

موظف أمن.

مشرف أجهزة كهربائية بشرط الخبرة

كاشير.

مشرف مفروشات بشرط الخبرة

موظف FMC.

مشرف FMC بشرط الخبرة.

مشرف أمن بشرط الخبرة.

علما بأن مكان التقديم سيكون في أكتوبر الحصري- الجيزة تبعا لوجود شركة سنتر شاهين في هذا المكان، بالإضافة إلى أنه لا بد ألا يزيد الحد الأقصى لسن المتقدم عن 40 سنة.

وظائف خالية اليوم في شركة إكسيد

اعلنت شركة اكسيد عن توافر وظائف خالية اليوم، برواتب تصل إلى 800 جنيه مصري، ويكون مقرر عدد ساعات العمل 8 ساعات، ويحصل الموظف على تأمين صحي واجتماعي من الشركة، كما يحصل على يومين إجازة في الأسبوع، وللتقديم في شركة اكسيد يجب توافر الشروط التالية: