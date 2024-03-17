“بدل ما يطردوك من بيتك”.. اخر تعديلات في قانون الإيجار القديم وطرد المستأجر من محل السكن.. راجع نفسك القانون الجديد مبيهزرش!!

في ظل الاهتمام المتزايد بتطوير قوانين الإيجار القديم وتحسين العلاقة بين التجار والمستأجرين تبدو هناك بعض التعديلات الجديدة التي قد تؤثر على ديناميات السوق ويثير هذا الأمر اهتمام العديد من الأشخاص، وعلى الرغم من وجود بعض المخاوف بين مستأجري الإيجار القديم، إلا أن هذا المقال يهدف إلى توفير أخبار إيجابية وإلقاء الضوء على التعديلات المحتملة في قوانين الإيجار القديم وسنقوم بتوضيح كافة التفاصيل حول هذا الأمر في السطور القادمة، ونستعرض أهم النقاط والتغييرات المحتملة التي قد تطرأ على قانون الإيجار القديم.

قانون الإيجار القديم

تم تحديث قانون الإيجار القديم لعام 2023 بهدف تعزيز حقوق مالكي المنشآت السكنية وتنظيم العلاقة بينهم وبين المستأجرين ومن بين أبرز التعديلات التي طرأت انه أصبح بإمكان مالك المنشأة السكنية فسخ التعاقد مع المستأجر وطرده في حال استغلالها لأغراض غير سكنية.

ويتيح هذا التعديل للمالكين فرض زيادة تصل إلى 15% من القيمة المتفق عليها في بداية العقد، مع استمرارية هذه الزيادة حتى مارس 2027 وبعد هذا التاريخ، يحق للمالك استعادة الملكية للمنشأة.

ويجب التنويه أن هذه الزيادات تنطبق على الشركات والمؤسسات وليست على المواطنين العاديين، ويهدف ذلك إلى تشجيع الاستخدام السكني للمنشآت ومنع تجاوزات الاستخدام الغير مشروعة.

متى يطرد المستأجر في قانون الإيجار القديم؟!