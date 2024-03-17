“اعرف حقيقة الموضوع من هنا”.. الحكومة تقرر إعفاء هؤلاء من أصحاب المعاشات من دفع فواتير الكهرباء .. لو بجد يبقى ربنا بيحبك ياللي منهم!!

قام النائب عمرو أبو اليزيد عضو مجلس النواب وأمين سر هيئة الإسكان بإطلاق مبادرة ملهمة تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن كبار السن الذين يعيشون على المعاشات و يتضمن هذا الاقتراح إعفاء أصحاب المعاشات من دفع فواتير الكهرباء، وهو خطوة إنسانية تستحق الاحترام والتقدير ورغم أن الاقتراح لم يتم تطبيقه بعد وما زال يخضع لمناقشة مستمرة، إلا أنه يثير آمالًا كبيرة بين ملايين الأشخاص المعاشيين، الذين سيستفيدون من هذا الإعفاء المحتمل في حال تم الموافقة عليه فتبقى هذه الخطوة تجسيدًا للرعاية الاجتماعية والتضامن المجتمعي.

الحكومة تقرر إعفاء هؤلاء من أصحاب المعاشات من دفع فواتير الكهرباء

تقدم الحكومة إعفاءًا مهمًا لأصحاب المعاشات حيث يساهم في تخفيف العبء المالي عنهم، وتحسين مستوى معيشتهم وتقديم الدعم الاجتماعي لهم ومن بين الشروط الرئيسية للاستفادة من هذا الإعفاء:

يتم إعفاء أصحاب المعاشات الذين يعانون من أمراض مزمنة، مما يعكس الاهتمام بالصحة والرعاية الصحية لهذه الفئة الهامة.

كما ينص الإعفاء على عدم تجاوز استهلاك معين للكهرباء.

يشترط أن لا يتجاوز دخل أصحاب المعاشات الحد المحدد.

نصائح لأصحاب المعاشات بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء