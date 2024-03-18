“بادر بالتسجيل“.. كيفية التسجيل في مسابقة الالتحاق في المدرسة الوطنية للإدارة في الجزائر 2024

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن فتح باب التقديم في مسابقة الإلتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة لعام 2024، حيث قامت وزارة التربية الوطنية في الثالث عشر من الشهر الجاري بالإعلان عن قيام الدولة بمسابقة للتعيين في عدد 120 منصب شاغرا، وقامت الوزارة بالتوضيح عن التقديم على تلك الوظائف بعد إجتياز الإختبارات التي تقوم بها الوزارة سيكون بصورة إلكترونيه وذلك من أجل مواكبة التقدم التكنولوجي في البلاد.

مسابقة الإلتحاق في المدرسة الوطنية للإدارة

قامت وزارة التربية الوطنية في الجزائر بالإعلان عن طريقة التقديم في مسابقة الإلتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة في البلاد نبينها فيما يلى:

أولا: يقوم المتسابق بالولوج إلى الرابط الخاص بوزارة التربية الوطنية.

ثانيا: الضغط على مسابقة المدرسة الوطنية.

ثالثا: ملئ الإستمارة المتواجدة على الشاشة والتأكد من صحة جميع البيانات مع مراعاة كتابة الإسم كاملا وكتابة رقم الهاتف الجوال الخاص بالمتسابق.

رابعا: الضغط على إرسال.

شروط مسابقة الإلتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة فى الجزائر 2024

قامت وزارة التربية الوطنية بتحديد بعد الشروط التي يجب توافرها في المتقدم على مسابقة الإلتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة، ونبين فيما يلي تلك الشروط الواجب توافرها في المتسابقين: