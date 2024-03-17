“فرحتك بجنان عشان هترجع بدري”.. تقليل أيام العمل إلى 3 أيام لهذه الفئات فقط .. ياسعدك يا هناك لو كنت منهم!!

باهتمام عميق برفاهية وإنتاجية الموظفين وبما يتماشى مع رؤية تسعى إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز جودة الحياة المهنية قامت الحكومة المصرية باتخاذ قرار بتخفيض أيام العمل إلى ثلاثة أيام في الأسبوع يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى خلق بيئة عمل تشجع على الإبداع وتهدف هذه الخطوة أيضًا إلى تمكين الموظفين من تحقيق توازن صحي بين العمل والحياة الشخصية، وبناء علاقات مستقرة مع أسرهم.

الحكومة تعلن تقليل أيام العمل إلى 3 أيام لهذه الفئات فقط

بتبني قرار تاريخي بتقليل أيام العمل إلى ثلاثة أيام فقط، تعكس الدولة رؤيتها الرائدة في خلق بيئة عمل متوازنة ومريحة للموظفين.

فيشعر الموظفون بفرحة لا توصف تجاه هذا الإجراء الذي يمنحهم الفرصة لقضاء وقت أكبر مع أسرهم والاستمتاع بحياة شخصية متوازنة.

وبفضل هذا القرار الجريء، يصبح من الممكن تحقيق توازن بين الحياة المهنية والشخصية، وتعتبر هذه الخطوة الإيجابية جزءًا من استراتيجية شاملة لتحسين الأداء العملي.

كما يعد هذا القرار بمثابة إشارة إيجابية لتطور البيئة العملية والتحول نحو أساليب العمل الأكثر مرونة والمتوازنة.

شروط قرار تقليل أيام العمل إلى 3 أيام بأمر الحكومة