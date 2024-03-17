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أفضل الأدعية المستحبة في اليوم الثامن من شهر رمضان 2024 .. ردده الآن
مع نهاية اليوم السابع من شهر رمضان يبدأ ويكثر البحث عن دعاء اليوم الثامن، فشهر رمضان هو بمثابة فرصة للمسلمين للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأعمال الخير سواء ويعتبر الدعاء هي من وسائل التقرب إلى الله في شهر رمضان فعلى المسلم الدعاء وطلب كل ما يتمناه من الله عسى أن يحقق الله له كل ما يشاء ومن خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم أفضل الأدعية المستحبة في اليوم الثامن من شهر رمضان 2024.
أفضل الأدعية المستحبة في اليوم الثامن من شهر رمضان 2024
الدعاء هو من أهم العبادات التي يقوم بها المسلم خلال شهر رمضان وعليه ألا يغفل عنها فهي أفضل وسيلة للتقرب إلى الله وطلب الأماني والرغبات منه وفيما يلي أفضل الأدعية التي يحبذ الدعاء بها في اليوم الثامن من رمضان 2024.
- اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.
اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولامضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.
- اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.
- اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت.
- سبحانك لا إله إلا أنت أسالك إجابة الدعاء، والشكر في الشدة والرخاء سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نظرت إلى السماوات العلى فأوثقت أطباقها.
- اللهم بارك لنا فيما تبقى من رمضان، اللهم ارزقنا صيام رمضان إيمانا واحتسابا يا كريم، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان أيامًا عديدة وأعوامًا مديدة، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين.