“المتعة في رمضان”.. كيفية الاشتراك في مسابقة فوازير غازي الذيابي 2024 الموسم الرابع

يبحث الكثير عن كيفية الاشتراك في مسابقة فوازير الذيابي 2024 الموسم الرابع، حيث تعتبر مسابقة الفوازير التي يقيمها غازي الذيابي واحدة من أبرز المسابقات التي تقام في شهر رمضان على مدى الثلاث سنوات الماضية، وأعلن رجل الأعمال المعروف “غازي الذيابي” عن بدء النسخة الرابعة من هذه المسابقة خلال شهر رمضان الفضيل 2024، حيث يمكن للمشاركين الفوز بسيارات وجوائز قيمة، كما أشار غازي إلى أن هذا الموسم سيكون استثنائيًا وسيكون هناك فرصة لمشاركة عدد كبير من المشاركين في المسابقة.

كيفية الاشتراك في مسابقة فوازير غازي الذيابي 2024

تعتبر مسابقة فوازير غازي الذيابي هي إحدى المسابقات التي تقدمها “شركة دخون الإماراتية”، حيث يتم خلال هذه المسابقة سحب عدد من الفائزين عبر منصة إكس، ويمكن للمشتركين الفوز بالجوائز عن طريق متابعة الصفحة الرسمية للشركة أو الصفحة الرئيسية للمسابقات وإعادة مشاركة التدوينة المعلن عنها في المسابقة، وللاشتراك في المسابقة يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب الإجابة على سؤال المسابقة.

يجب إرسال الاسم ورقم الجوال عبر رسالة على صفحة المسابقة على منصة إكس.

يجب مشاركة التدوينة الخاصة بالسؤال على الصفحة الشخصية للمشارك.

يجب نشر هاشتاج المسابقة #فوازير_غازي_الذيابي؛ حيث يتم السحب من خلال هذا الهاشتاج.

الجوائز التي تمنح في مسابقة فوازير غازي الذيابي 2024

في كل سنة في شهر رمضان، ينظم رجل الأعمال السعودي “غازي الذيابي” مسابقات باسمه بالتعاون مع مشاريع عربية معروفة، منها مشروع “دخون الإماراتية”، في الموسم الأول من البرنامج ، كان الجائزة تتمثل في سيارة ، وارتفعت قيمة الجائزة لتصل إلى 3 سيارات ، ثم 16 سيارة ، وفي الموسم الرابع وصلت القيمة إلى 20 سيارة بالإضافة إلى ذلك يقدم غازي مسابقات متنوعة من الفوازير والأسئلة ومسابقات أخرى، وتتنوع جوائز مسابقات غازي الذيابي ما بين سيارة ومبلغ مادي ضخم وجوائز أخرى تتجدد بشكل مستمر، قدم برنامج فوازير غازي الذيابي مجموعة من الجوائز الرائعة التي تطورت كما يلي:

الموسم الأول، كانت الجائزة عبارة عن سيارة واحدة.

الموسم الثاني، زادت الجوائز لتصبح 3 سيارات.

عدد الجوائز في الموسم الثالث ارتفع الى 16 سيارة.

في الموسم الرابع سوف تكون الجوائز عبارة عن 20 سيارة لكزس من آخر موديل.

أرقام المشاركة في مسابقة فوازير غازي الذيابي 2024

يمكنك الاشتراك في المسابقة من خلال الأتصال بالأرقام التالية: