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“لمستفيدي برامج الضمان”.. موعد نزول المكرمة الملكية في السعودية لشهر رمضان 1445 هجري / 2024 والفئات المستفيدة منها

موعد صرف المكرمة الملكية في السعودية

Mohamed Mostafaمنذ 3 ساعات
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تقوم الحكومة السعودية بتقديم معونات مالية لعدد من المواطنين في المملكة من خلال مبادرة تسمى المكرمة الملكية والتي تهدف إلى دعم فئات معينة من المجتمع، كما يأتي صرف هذه المكرمة تحت إطار جهود الحكومة لتعزيز التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية وتعتبر هذه المبادرة جزءًا من التوجه الرئيسي للحكومة السعودية نحو دعم الفئات المحتاجة  ومن خلال هذا المقال، سنوضح بالتفصيل كيفية توزيع وصرف المكرمة الملكية هذا العام والفئات المستهدفة بها.

صرف المكرمة الملكية
صرف المكرمة الملكية

موعد صرف المكرمة الملكية في السعودية

في الفترة الأخيرة انتشرت بعض المواعيد المزعومة لصرف المكرمة الملكية في السعودية، ولكن وزارة الموارد البشرية أوضحت أنه لم يتم تحديد موعد رسمي حتى الآن وأكدت الوزارة أن الأخبار التي تم تداولها تعتبر شائعات مضللة، وتحث المواطنين على عدم الانسياق وراء هذه الأخبار غير المؤكدة وهذا التوضيح يأتي في إطار جهود الحكومة لتوفير معلومات دقيقة وشفافة للمواطنين، وتجنب انتشار الشائعات والتضليل.

شروط الحصول على المكرمة الملكية 1445

من المهم أن يلتزم المواطن المتقدم للحصول على المكرمة الملكية ببعض الشروط والمعايير، بما في ذلك:

  • حمل الجنسية السعودية.
  • عدم وجود مرتب شهري يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه.
  •  الاشتراك في هيئة الضمان الاجتماعي.
  • عدم امتلاك عقارات أو ممتلكات مماثلة
  •  عدم استفادته من دار رعاية.
  • عدم تجاوز فترة السفر خارج المملكة لأكثر من 3 أشهر.
    تلك الشروط تهدف إلى ضمان وصول المكرمة الملكية إلى الفئات المستحقة وتحقيق العدالة والتوزيع العادل للدعم المالي من قبل الحكومة.
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Mohamed Mostafaمنذ 3 ساعات
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