مشاركة واحدة هتغير حياتك.. مسابقة الحلم 2024 والاشتراك بها للفوز بجوائز قيمة تصل لمليون دولار

مسابقة الحلم 2024 من ضمن المسابقات التي يبحث عنها الكثيرون، حيث يرغبون في الاشتراك في المسابقة والفوز بالجوائز القيمة المُقدمة من المشرفين على المسابقة، والذي بمشاركة قد يزيد فرصة الشخص في الفوز بمبلغ 100 ألف دولار أو 2 كيلو ذهب أو مليون دولار، فدعونا نوضح لكم كيفية الاشتراك في المسابقة والجوائز المقدمة ومتى السب القادم، فضلًا تابعوا معنا.

مسابقة الحلم 2024

السحب الآن موجود وعرض لفترة محدودة حتى يوم الحادي والعشرين من شهر مارس القادم، حيث يمكن أن تشارك بالمسابقة وتتأهل لثلاث سحوبات، حيث السحوبات ما زالت متاحة في الوقت الحالي أمام المواطنين من كل أنحاء العالم العربي، وتأتي على النحو التالي:

2 كيلو من الذهب.

100 ألف دولار أمريكي.

مليون دولار أمريكي.

كيف تشارك في مسابقة الحلم 2024؟

حتى يكون لك فرصة في الفوز بمسابقة الحلم عليك أن تشترك بها من خلال عدد من الطرق، والتي تأتي على النحو التالي:

الطريقة الأولى إرسال كلمة حلم أو dream أو reve على الرقم المختصر للبلد المقيم بها.

الطريقة الثانية تحميل تطبيق الحلم والاشتراك في المسابقة من خلال الضغط على انضمام.

الطريقة الثالثة يمكن المشاركة من خلال فتح الموقع الرسمي لمسابقة الحلم على الشبكة.

علمًا بأنه بعد إرسالة الرسالة أو تنزيل التطبيق، عليك أن تقوم بتحديد بلدك، ومن ثم تقوم بالإجابة على الأسئلة المطلوب منك الإجابة عليها، ومع كل سؤال صحيح ستزيد فرصتك للسحب، والمسابقة تقدمها وتنظمها قناة إم بي سي، ويمكن اختيار الرقم الخاص ببلدكم من الأرقام السابقة وربما تكون أنت الفائز الجولة القادمة من السحب.